Štúdia o nákaze aj po očkovaní: TAKTO prebieha infekcia KORONAVÍRUSOM u zaočkovaných!

Medzi zriedkavými infekciami spôsobenými prelomením očkovania hlásenými britskými používateľmi aplikácie Corona prevládali mierne a asymptomatické priebehy. U ľudí, ktorí mali pozitívny test na Sars-CoV-2 po jednej alebo dvoch dávkach vakcíny, bola pravdepodobnosť vážneho ochorenia alebo hospitalizácie výrazne nižšia ako u neočkovaných ľudí. Je to výsledok rozsiahlej štúdie skúmajúcej prelomenie očkovania infekciou Covid-19, ktorú publikovali vedci z King's College London v časopise Lancet Infectious Diseases.

Vyhodnotili údaje 1,24 milióna používateľov aplikácie Corona, ktorú King’s College London vyvinula spoločne so spoločnosťou Zoe. Používatelia aplikácie boli vopred požiadaní, aby v prípade choroby zadali svoje príznaky do aplikácie čo najskôr. To umožnilo tímu z King's College porovnať závažnosť ochorenia pri infekciách u zaočkovaných a u nezaočkovaných ľudí.

Zdroj: SITA/AP Photo/Pavel Golovkin

Takto prebieha koronavírusová infekcia u očkovaných ľudí

Podľa názoru vedcov výsledky hovoria jasne v prospech očkovania. Po dvoch dávkach vakcíny sa pravdepodobnosť hospitalizácie znížila o viac ako dve tretiny. Je dokonca dvakrát väčšia pravdepodobnosť, že infekcia u zaočkovaných ľudí je úplne bez symptómov ako u nezaočkovaných ľudí.

Pokiaľ ide o dlhodobý Covid, je tu tiež dobrá správa pre ľudí, ktorí boli očkovaní. Dlhodobý Covid vzniká vtedy, ak ľudia s Covidom-19 trpia príznakmi minimálne 28 dní. Štúdia analyzovala, že pravdepodobnosť dlhodobého Covidu sa zníži o viac ako polovicu po dvoch dávkach vakcíny.

Zdroj: Getty Images

Tieto faktory podporujú prelomenie očkovania

Štúdia ukázala, že pravdepodobnosť nákazy napriek očkovaniu je veľmi nízka. Spomedzi tých, ktorí boli očkovaní prvýkrát, 0,5 percenta uviedlo, že sú infikovaní. Pri druhom očkovaní sa pravdepodobnosť infekcie ešte znížila. Iba 0,2 percenta z 980-tisíc používateľov aplikácie s druhým očkovaním bolo infikovaných koronavírusom.

Pri registrácii používatelia uviedli aj niektoré osobné údaje, ako je ich vek, pohlavie, etnický pôvod, hmotnosť, výška a zamestnanie v zdravotníctve. Tiež sa pýtali na miesto pobytu, zdravotné rizikové faktory, životný štýl, chorľavosť, návštevy nemocnice a nosenie rúšok. Vedci na základe týchto informácií zistili, ktorý z faktorov zvyšuje riziko prelomenia očkovania.

Starší ľudia mali vyššie riziko infekcie, ak dostali iba jednu dávku a mali ochorenie obličiek, srdca alebo pľúc. Podľa autorky štúdie Claire Stevesovej by mali byť výsledky interpretované opatrne, pretože aplikáciu Zoe používalo relatívne málo ľudí s chronickými ochoreniami.

Index telesnej hmotnosti nižší ako 30 kg/m2 mal určitý ochranný účinok. Absencia obezity znižuje riziko prelomenia očkovania o 16 percent. Od BMI 25 kg/m2 sa hovorí o nadváhe. Obezita 1. stupňa je prítomná od BMI 30-35 kg/m2. Zvýšené riziko bolo aj v chudobnejších obytných oblastiach. Stevesová si myslí, že tu mohla hrať úlohu vyššia hustota obyvateľstva a vyšší podiel etnických menšín.