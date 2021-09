Mrazivá predpoveď šéfa Pfizeru: Toto podľa neho oddiali ukončenie pandémie KORONAVÍRUSU

Za posledný rok a pol zaznamenal vývoj pandémie viaceré krivky, kedy lepšie obdobia striedali tie horšie. Vedecká komunita aj po tomto období stále pripomína, že najlepšou ochranou pred nákazou SARS CoV-2 je prevencia. Zároveň upozorňuje, že samotný vírus sa môže aj naďalej meniť pomocou mutácií, v dôsledku ktorých budú ochranné opatrenia platné v súčasnosti neúčinné. Ostatné televízne vystúpenie riaditeľa Pfizeru tiež neprinieslo veľa dôvodov na optimizmus. Albert Bourla totiž pripustil, že sa v budúcnosti pravdepodobne objaví variant koronavírusu úplne odolný voči očkovaniu. "Zakaždým, keď sa objaví nový variant, naši vedci si s ním poradia. Skúmajú, či môže byť odolný voči vakcíne. Zatiaľ sme žiadny neidentifikovali, ale je pravdepodobné, že jedného dňa sa objaví," vyhlásil.

Zdroj: TASR/AP/John Thys, Pool

Svoj predpoklad neberie Bourla na ľahkú váhu a informoval, že firma už pracuje v zrýchlenom časovom pláne, ktorý umožňuje striktne riešiť akékoľvek nové varianty. "Nastavili sme proces, v rámci ktorého budeme mať do 95 dní od identifikácie nového variantu k dispozícii vakcínu šitú na mieru." So svojou prognózou prišiel iba deň po tom, ako Americký úrad pre kontrolu potravín a liečiv (FDA) udelil plný súhlas na použitie vakcíne Pfizer. Doteraz bola v USA schválená iba na núdzové použitie. Rozhodnutie sa týka osôb starších ako 16 rokov. Lekár a hlavný poradca Bieleho domu pre pandémiu Anthony Fauci citoval prieskum, v ktorom sa uvádza, že 30 percent tých, ktorí sa zdráhajú dať zaočkovať, by bolo ochotných urobiť tak teraz. Schválenie vakcíny by mohlo uľahčiť aj prijatie nariadenia o povinnom očkovaní pre niektoré skupiny obyvateľov.

Zdroj: TASR/AP Photo/Oded Balilty

Bourla nie je zďaleka prvým odborníkom, ktorý predpokladá, že variant odolný voči vakcíne by mohol v budúcnosti spôsobiť problém. Riaditeľka Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) Rochelle Walenskyová vyjadrila podobné obavy ešte koncom júla, keď uviedla, že "očkovacie látky fungujú skutočne dobre, pretože nás chránia pred vážnymi chorobami a úmrtím, ale sú tu veľké obavy, že ďalší variant, ktorý sa objaví, by mohol byť potenciálne odolný voči vakcínam". Napriek tomu, že šíriaci sa variant delta vyvolal u niektorých zdravotníkov obavy o účinnosti vakcíny, Bourla pripomenul, že Pfizer práve vyrába špecializovanú očkovaciu látku proti delte. Domnieva sa však, že takáto vakcína nebude pravdepodobne potrebná, pretože posilňovacia dávka súčasnej vakcíny je veľmi účinná.