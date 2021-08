Zákerný delta variant KORONAVÍRUSU: Nie je len nákazlivejší, ale aj nebezpečnejší

CAMBRIDGE - To, že je delta variant koronavírusu nákazlivejší ako jeho predchodcovia, sa vie už dlhšiu dobu. Doteraz však neexistovali spoľahlivé znalosti o tom, či je delta variant nebezpečnejší. Britskí vedci teraz prišli k znepokojivému výsledku - najmä pre tých, ktorí neboli očkovaní.

Ak ste infikovaní delta variantom koronavírusu, tak je podľa štúdie riziko hospitalizácie približne dvojnásobne vyššie ako pri alfa variante. Vedci z University of Cambridge a úradu Public Health England vyhodnotili od konca marca do konca mája 2021 viac ako 40-tisíc prípadov koronavírusu v Anglicku.

Výsledky publikované v časopise Lancet Infectious Disease sa týkajú predovšetkým rizika pre neočkovaných ľudí. Údaje neumožňujú vyvodiť žiadne závery pre plne očkované osoby. Štúdie doteraz preukázali predovšetkým vyššiu prenosnosť delta variantu. Neexistovali takmer žiadne spoľahlivé štúdie o riziku ťažkých priebehov ochorenia covid-19.

Zdroj: Getty Images

Vedci teraz použili výsledky desiatok tisíc pozitívnych testov, ktoré boli pomocou genetických analýz priradené k delta alebo alfa variantu. Takmer 9 000 pochádzalo z delty, asi 35-tisíc z alfy. V súvislosti s tým sa vedci zaoberali počtom hospitalizácií.

Po úprave údajov o faktory, ako sú vek a demografické údaje, ktoré zvyčajne zvyšujú riziko vzniku závažných chorôb, zistili, že pri infekcii delta je priemerné 2,26-násobne vyššie riziko hospitalizácie do dvoch týždňov od stanovenia testu. Riziko, že budete musieť ísť na pohotovosť alebo byť prijatý do nemocnice do 14 dní, bolo preto pri delte 1,45-krát vyššie ako pri alfe.

Vakcíny veľmi účinné

Z viac ako 40-tisíc prípadov vyšetrených v štúdii bolo iba 1,8 percenta úplne zaočkovaných, čo vedci interpretujú ako ďalšie potvrdenie toho, že vakcíny sú veľmi účinné. 74 percent infikovaných ľudí nebolo očkovaných, 24 percent iba čiastočne očkovaných, to znamená iba s jednou dávkou očkovania. Vzhľadom na obmedzené množstvo údajov, ktoré sú na to dostupné, vedci nedokážu vyjadriť o tom, či existuje vyššie riziko vážnych chorôb u očkovaných ľudí.

„Naša analýza ukazuje, že bez očkovania predstavujú ohniská delta výrazne väčšiu záťaž pre zdravotný systém ako alfa epidémia,“ hovorí jedna z autoriek štúdie Anne Presanisová z Cambridgeskej univerzity. „Plné očkovanie je rozhodujúce pre zníženie rizika symptomatickej infekcie a zníženie rizika vzniku závažnej infekcie delta a hospitalizácie.“

Zdroj: Getty Images

Autori uznávajú aj slabé stránky svojej štúdie, ako fakt, že nemali žiadne údaje o predchádzajúcich chorobách svojich pacientov. Je tiež možné, že sa počas skúšobného obdobia zmenili pravidlá pre prijatie do nemocnice. Vedci sa aspoň pokúsili tieto faktory vo svojich výpočtoch čo najviac minimalizovať.

Delta variant, ktorý bol pôvodne objavený v Indii, je dnes dominantným v mnohých krajinách, ako sú napríklad Veľká Británia a Nemecko. Odborníci predpokladajú, že do značnej miery vytlačí iné varianty po celom svete - pokiaľ sa nerozšíri ešte nákazlivejšia mutácia. Delta bola v Anglicku prvýkrát zistená v marci.