KORONAVÍRUS Hrozí nám nová katastrofa? Vedec sa obáva horšej supermutácie ako delta variant, bude smrteľnejšia!

Portál The Sun píše o novej hrozbe, ktorá môže ľudí zasiahnuť v roku 2022. V súčasnosti je pritom najrozšírenejší delta variant (tzv. Indický variant) koronavírusu, ktorý je nákazlivejší ako pôvodný britský.

S týmto sme sa ešte nestretli, no čoskoro môžeme

Na novú hrozbu upozorňuje aj imunológ zo švajčiarského Zurichu Sai Reddy. Svet by sa dokonca mal podľa neho na tento nový variant vopred pripraviť. "Vznik tohto nového variantu je veľkým rizikom. Musíme sa na to pripraviť," potvrdil profesor, ktorý hrozbu aj konkrétne nadefinoval. Je totiž možné, že by sa doterajšie varianty vírusu ako delta, beta alebo gamma spojili a vytvorili jeden veľký odolný kmeň. "Covid môže mať nebezpečnejší variant, ako ten, s ktorým sa momentálne stretávame," varuje profesor. Ten by mohol niesť názov Covid-22.

Už teraz sa dokonca v niektorých kruhoch indický delta variant vraj označuje ako Covid-21, keďže je počas tohto roka najrozšírenejší.

Zdroj: Twitter.com/Sai Reddy

Na budúci rok môžeme mať veľký problém

"Ak sa taký variant objaví, musíme ho ihneď rozpoznať a výrobcovia vakcín ich musia čo najskôr prispôsobiť," dodáva imunológ Reddy. Únikové mutácie, pozorované v niektorých variantoch, ako je napríklad beta, znamenajú, že vakcíny sú menej účinné a možno bude potrebné ich modifikovať, aby sa chránila populácia. "Je to ďalšia fáza pandémie, keď sa beta alebo gamma stanú infekčnejšími alebo keď delta vyvinie únikové mutácie. To bude veľký problém v nasledujúcom roku," zopakoval varovanie profesor.