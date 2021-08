Tajné služby USA dosiahli širokú dohodu: Toto je pôvod KORONAVÍRUSU! Stále však majú pochybnosti

Sú však presvedčení, že vedúci predstavitelia Číny o tomto víruse nevedeli skôr, než sa začala celosvetová pandémia. Vyplýva to z odtajnenej správy zverejnenej v piatok, ktorej vypracovanie nariadil prezident USA Joe Biden a citovali z nej agentúry AFP a AP.

Americký prezident kritizuje Čínu za zadržiavanie informácií

Štyri organizácie z prostredia amerických tajných služieb sa postavili za teóriu o prenose vírusu na človeka po kontakte so zvieraťom, jedna organizácia ako pravdepodobnú príčinu rozšírenia vírusu označila únik z laboratória a analytici z troch agentúr nedokázali dospieť k nijakému konkrétnemu záveru.

Šéf Bieleho domu Biden v piatok kritizoval Peking za zadržiavanie "rozhodujúcich informácií" čo sa týka zistenia pôvodu vírusu, ktorému podľahlo dosiaľ takmer 4,5 milióna ľudí na svete. Vedcom a spravodajskej komunite totiž chýbajú klinické vzorky a epidemiologické dáta týkajúce sa prvotných prípadov ochorenia COVID-19, pripomína AFP.

Nátlak na Peking bude pokračovať

"V Čínskej ľudovej republike existujú rozhodujúce informácie o pôvode tejto pandémie, a napriek tomu vládni predstavitelia v Číne od začiatku pracujú na tom, aby medzinárodným vyšetrovateľom a členom celosvetovej komunity (oblasti) verejného zdravia bránili v prístupe k nim," uviedol Biden vo vyhlásení.

Dodal, že Peking naďalej odmieta výzvy na transparentnosť a nie je ochotný poskytnúť potrebné informácie napriek tomu, že počet obetí covidu stále stúpa. Zdôraznil ale, že Spojené štáty budú spolu so spojencami pokračovať v nátlaku na Peking, aby umožnil prístup k informáciám a spolupracoval so Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO).

Čínske veľvyslanectvo kritizovalo správu tajných služieb

Čínske veľvyslanectvo vo Washingtone v piatok kritizovalo zistenia amerických tajných služieb týkajúce sa pôvodu koronavírusu, ktorý spôsobuje ochorenie COVID-19. Podľa veľvyslanectva správa "nesprávne" tvrdí, že Čína naďalej bráni vyšetrovaniu. Informovali o tom v sobotu agentúry AFP a Reuters.

"Správa americkej spravodajskej komunity ukazuje, že USA sú odhodlané ísť chybnou cestou politickej manipulácie," uvádza sa v piatkovom vyhlásení veľvyslanectva. Správa "je založená na prezumpcii viny a robí z Číny obetného baránka," dodalo veľvyslanectvo s tým, že takýto prístup môže "narušiť a sabotovať medzinárodnú spoluprácu v oblasti zisťovania pôvodu vírusu a boja proti pandémii".