Hrozivá predpoveď: Čaká nás pandémia podobná KORONAVÍRUSU! Kedy to vypukne?

BRATISLAVA – Pandémie sa budú vo svete vyskytovať častejšie. Ďalšia, ktorá by mala mať podobný rozsah ako aktuálna pandémia koronavírusu, má ľudstvo postretnúť už o 59 rokov. Tvrdí to vedecká štúdia tímu expertov v USA, ktorý je vedený vedcami z univerzity v talianskej Padove. Podľa nich infekcia, ktorá by dokázala vyhladiť ľudstvo, príde najskôr o 12-tisíc rokov.