Čína obvinila lídrov G7 z prekrúcania a očierňovania

LONDÝN/ PEKING - Čína obvinila v pondelok skupinu priemyselne najvyspelejších krajín G7 po ich summite v anglickom letovisku Carbis Bay zo "zasahovania do vnútorných záležitostí". Informovala o tom tlačová agentúra DPA.

Hovorca čínskeho veľvyslanectva v Londýne v pondelok uviedol, že záverečné oficiálne vyhlásenie lídrov G7 obsahovalo "prekrútené fakty" o Ujgurskej autonómnej oblasti Sin-ťiang, Hongkongu a Taiwane a "očierňovalo Čínu".

Toto záverečné vyhlásenie odhalilo aj "zlovestné zámery Spojených štátov a niekoľkých ďalších krajín", dodal hovorca.

V záverečnom komuniké boli krajiny G7 voči Číne kritickejšie než kedykoľvek predtým. G-sedmičku tvoria USA, Británia, Nemecko, Kanada, Francúzsko, Taliansko a Japonsko. Skupina chce podnikať kroky proti neférovým obchodným praktikám Číny, porušovaniu ľudských práv a tvrdej ruky Pekingu v bývalej britskej kolónii Hongkong.

Čínske veľvyslanectvo uviedlo, že skupina G7 by si mala uvedomiť realitu, že Hongkong bol pred 24 rokmi vrátený Číne.

"Tento summit ukázal svetu, že je vtiahnutý do politiky 'úzkeho kruhu', do politiky skupiny, mocenskej politiky a umelo vytváranej konfrontácie a rozdeľovania," povedal hovorca o summite G7 v letovisku Carbis Bay, ktorý sa konal od piatka do nedele a zúčastnil sa na ňom aj americký prezident Joe Biden.

Záverečné komuniké G7 prichádza v období, keď je potrebná spolupráca na viacerých problémoch - na pandémii koronavírusu, ekonomickej kríze a klimatickej zmene, kritizovala Čína krajiny. Niektorí lídri G7 odcestovali na pondelkový summit NATO (Severoatlantickej aliancie) v Bruseli, kde prvýkrát zverejnia jasné, nekompromisné výzvy Číne, aby zmenila niektoré svoje prístupy.