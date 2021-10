Čína bude v roku 2025 schopná uskutočniť plnú inváziu na Taiwan, varuje minister

TCHAJ-PEJ - Čína bude schopná do roku 2025 podniknúť "úplnú" inváziu na Taiwan, varoval v stredu taiwanský minister obrany Čchiou Kuo-čeng a dodal, že vzťahy medzi oboma krajinami sú najhoršie za vyše štyri uplynulé desaťročia.

"Ja ako vojak vidím, že situácia je veľmi naliehavá. Čína má kapacitu už teraz, ale vojnu nezačne ľahko, pretože musí vziať do úvahy mnoho ďalších vecí," vyhlásil minister a dodal, že v Taiwanskom prielive hrozí riziko incidentu, informuje stanica Sky News. Varovanie prichádza krátko po tom, ako Taiwan oznámil, že do jeho vzdušnej obrannej zóny preniklo viac než 150 čínskych lietadiel. Tchaj-pej to označil za pokračujúcu provokáciu.

Ľudová oslobodzovacia armáda (PLA) v piatok, počas Národného dňa Číny, vyslala do danej oblasti 38 vojenských lietadiel, v sobotu 39 a v nedeľu 16. V pondelok preletelo neďaleko Taiwanu približne 52 lietadiel vrátane 34 stíhačiek J-16 a 12 bombardérov H-6. Taiwan sa sám pokladá za nezávislú krajinu, avšak Čína si tento ostrov nárokuje ako súčasť svojho územia a tvrdí, že v prípade potreby si ho môže vziať silou. Taiwan sa odtrhol od pevninskej Číny po tom, ako komunisti v roku 1949 uchopili v Pekingu moc.

Poradca amerického prezidenta Joea Bidena pre národnú bezpečnosť Jake Sullivan sa v priebehu stredy stretne vo Švajčiarsku so šéfom čínskeho ústredného výboru pre medzinárodné vzťahy Jang Ťie-čch’om. Spojené štáty sú hlavným dodávateľom zbraní pre Taiwan; Peking za to Washington ostro kritizuje. Taiwan má vlastnú ústavu, demokraticky volených lídrov a zhruba 300.000 aktívnych členov ozbrojených síl. Taiwan za nezávislý štát však považuje iba niekoľko krajín. Spojené štáty neudržiavajú s Taiwanom žiadne oficiálne vzťahy, ale majú zákon, ktorý vyžaduje, aby USA poskytovali ostrovu prostriedky na obranu.