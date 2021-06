Čína a Rusko predstavujú odlišné výzvy: Obe vyžadujú pozornosť Európskej únie a NATO

BRATISLAVA - Rusko a Čína predstavujú pre medzinárodný poriadok odlišné typy výziev či hrozieb, NATO a EÚ však musia venovať pozornosť obom týmto krajinám. Zhodli sa na tom vo štvrtok Katrina Mulliganová, viceprezidentka pre oblasť národnej bezpečnosti a medzinárodnej politiky z organizácie Center for American Progress (CAP) a nemecký veľvyslanec pri OSN Christoph Heusgen.

"Čína a Rusko predstavujú pre NATO a spojenecké krajiny veľmi rozdielne výzvy," povedala Mulliganová. Čínska komunistická strana sa podľa jej slov snaží aktívne tvarovať pravidlá a normy medzinárodného systému a usiluje sa prevziať vedúcu úlohu v rámci medzinárodného poriadku. "Ruská vláda je viac útočná, globálne normy viac láme ako tvaruje," povedala. Mulliganová obe tieto krajiny označila za autoritatívne, proti ktorým je potrebné vytvárať primerané nástroje. Takisto zdôraznila budovanie odolnosti v oblasti technológii i ďalších oblastiach, ktoré sú voči Číne zraniteľné.

Heusgen povedal, že "môžeme pozorovať veľmi úzku spoluprácu medzi Ruskom a Čínou", čo sa prejavovalo pri hlasovaní na pôde Bezpečnostnej rady OSN. Takisto však vyjadril názor, že Rusko je viac "agresívne". Čína sa podľa jeho slov usiluje preformovať základy medzinárodného poriadku, čo Heusgen považuje za niečo "veľmi nebezpečné". Námestníčka generálneho tajomníka NATO pre oblasť verejnej diplomacie Baiba Bražeová pripomenula, že lídri NATO v pondelok na summite urobili viacero dôležitých rozhodnutí v súvislosti s iniciatívou NATO 2030.

Za najdôležitejší smerodajný princíp považuje to, že spojenci uznali, že sa nachádzame v "období systematickej konkurencie, a to si vyžaduje viacero praktických krokov" – posilniť medzinárodný poriadok založený na pravidlách či spolupracovať s partnermi a organizáciami. Pripomenula aj hodnoty NATO a ochranu demokracie. NATO by sa podľa jej slov nemalo sústrediť len na "tvrdú silu" a vojenské potreby, ale aj na odolnosť všetkých oblastí spoločnosti. Takisto musí byť schopné odolávať vonkajším hrozbám aj v podobe technológii. NATO sa podľa nej venuje aj oblasti predvídania s cieľom identifikovať možné budúce hrozby. "Uvedomovanie si, bystrosť a schopnosť reagovať sa pre NATO zlepšili," povedala. Takisto pripomenula aj schopnosť krajín NATO reagovať na hybridné hrozby.