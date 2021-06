KORONAVÍRUS WHO vyzvala Európanov, aby neopakovali chyby z minulého leta

Regionálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie Hans Kluge.

Zdroj: SITA/ AP

KODAŇ- Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vyzvala vo štvrtok obyvateľov Európy, aby sa počas nadchádzajúceho leta správali zodpovedne a zamedzili tak opätovnému návratu pandémie počas jesene. Úroveň zaočkovanosti proti covidu v európskych krajinách podľa WHO ešte nie je ani zďaleka dostatočná na to, aby mohla zabrániť opätovnému šíreniu vírusu.