Špičkový virológ tvrdí: Dosiahnuť kolektívnu imunitu je nemožné! Kde vlastne vznikol KORONAVÍRUS?

Pre Drostena, ktorý je riaditeľom ústavu v slávnej berlínskej nemocnici Charité, je stádová imunita, o ktorú sa opakovane usilujú politici aj odborníci (termín pôvodne pochádza z chovu hospodárskych zvierat; pozn. red.) je veľké nedorozumenie. To nebude fungovať, uviedol to na správnu mieru v rozhovore pre online portál Republik.

Ľudia nežijú v uzavretých skupinách ako hospodárske zvieratá, tvrdí Drosten. Cestujú, presúvajú sa na svoje pracoviská a na iné miesta a takto sa šíri patogén Covid-19. Aj keby o niekoľko rokov bolo zaočkovaných alebo infikovaných sto percent ľudí, aj tak sa budú vyskytovať nákazy koronavírusom. Podľa virológa to však už nebudú počiatočné infekcie, hovorí virológ. Covid bude niečo "ako istý druh prechladnutia, dá sa povedať".

Zdroj: Getty Images

Pochybnosti o téze, že vírus mohol vzniknúť v laboratóriu

Názor, že nebezpečný koronavírus SARS-CoV-2 mohol uniknúť z čínskeho laboratória pri nehode s patogénom SARS, považuje Drosten, ktorý pripúšťa, že bol „prekvapený súčasným SARS-2“, za „extrémne nepravdepodobné “. Keby tam chceli vyvinúť upravený a nákazlivejší vírus SARS, podľa jeho slov by to nebolo také zdĺhavé.

"Ak chcem vedieť, či nové autorádio zlepšuje zvuk, zoberiem existujúce auto a tam rádio vymením. Potom porovnávam. Nestaviam pre to úplne nové auto. Ale presne tak to bolo so SARS-CoV-2: Celé auto je iné," cituje Drostena Republik.

Zdroj: Getty Images

Patogén pravdepodobne preskočil zo zvierat na človeka

Pre Drostena je oveľa pravdepodobnejšie, že sa koronavírus rozšíril na človeka pri chove medvedíkov čistotných alebo noriek. V rokoch 2003 a 2004 boli zverejnené veľké štúdie uskutočnené v Číne, ktoré podľa virológa preukázali spojenie medzi SARS (ťažký akútny respiračný syndróm) a medvedíkmi čistotnými, ale aj cibetkami. V rokoch 2002/2003 zomrelo na SARS takmer 650 ľudí na pevninskej Číne a v Hongkongu.