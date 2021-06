KORONAVÍRUS Lídri EÚ vyzvali na neobmedzené, odborné a nezávislé vyšetrenie pôvodu covidu

Ich výzva nasleduje po vlne kritiky na adresu Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), ktorá už raz pôvod pandémie vyšetrovala, uviedla tlačová agentúra Reuters. Americká misia pri OSN v Ženeve v máji označila štúdiu WHO z januára a februára tohto roku o pôvode pandémie za "nedostatočnú a nepresvedčivú", pričom Spojené štáty sa vyslovili za čo najrýchlejšie druhé vyšetrovanie – a to aj na území Číny –, ktoré bude transparentné a založené na dôkazoch.

"Vyšetrovatelia potrebujú úplný prístup k všetkému, čo je potrebné na skutočnú identifikáciu zdroja tejto pandémie. Svet má právo presne vedieť, čo sa stalo, aby sa mohol z toho poučiť," uviedli Von der Leyenová a Michel na spoločnej tlačovej konferencii pred odchodom na summit skupiny G7. Podľa Michela EÚ podporila a podporí každé úsilie v tomto smere.

Návrh spoločného textu, ktorý by sa mal prijať na budúci týždeň v rámci summitu EÚ – USA, uvádza, že obe strany žiadajú dosiahnutie pokroku v rámci druhej fázy vyšetrovania o pôvode COVID-19, ktoré musí byť odborné, transparentné, podložené dôkazmi a bez akýchkoľvek zásahov. Na návrhu spoločného textu sa v stredu v Bruseli zhodli veľvyslanci všetkých 27 členských krajín EÚ. Diplomati EÚ vyhlásili, že podpora nového vyšetrovania zo strany Únie je skôr symbolická, pretože euroblok by nebol priamo zapojený do tohto procesu.

Agentúra Reuters pripomenula, že šéf Bieleho domu Joe Biden v máji vyhlásil, že americké tajné služby skúmajú aj iné teórie o vzniku nového typu koronavírusu, vrátane možnosti, že išlo o nechcený laboratórny únik v Číne.

Správa WHO skonštatatovala, že vírus Sars-CoV-2 bol pravdepodobne prenesený z netopierov na človeka prostredníctvom iného zvieraťa a že jeho rozšírenie vinou "laboratórneho incidentu" sa považuje za "mimoriadne nepravdepodobnú možnosť".