Policajtky riešili muža, ktorý močil na ulici: VIDEO Po nadávkach ich surovo zbil päsťami do tváre!

Mladík z miesta činu ušiel.

Zdroj: Polícia ČR

BRNO - V piatok pred dvomi týždňami si dve strážničky mestskej polície v Brne všimli neďaleko hlavnej stanice muža, ktorý močil na verejnosti. Rozhodli sa ho kvôli priestupku osloviť a problém s ním vyriešiť, no on na to zjavne nebol správne naladený a spustil spŕšku vulgarizmov. Keď sa ho snažili pri odchode z miesta zastaviť, uštedril príslušníčkam niekoľko úderov päsťami do tváre.