VIDEO Policajti v Brne neverili vlastným očiam: Dôchodkyňa (74) visela dolu hlavou z paternostera!

"Hliadku mestskej polície, ktorá práve dokončila kontrolu priestoru pred hlavnou stanicou a vracala sa k služobnému automobilu, oslovil včera dopoludnia pred poštovou budovou cudzinec. Anglicky ju naliehavo žiadal o pomoc a gestikuloval smerom ku vchodovým dverám. Po vstupe dovnútra strážnici uvideli nečakanú situáciu. Z výšky zhruba dvoch metrov visela za jednu nohu hlavou dole seniorka a podopierať sa ju snažili dvaja muži. Dolná končatina sa jej totiž zasekla medzi kabínou a stenou obežného výťahu. Strážnici preto ženu okamžite podopreli, aby ju čo najviac nadľahčili, a privolali hasičov aj záchrannú službu," informovali brnianski strážnici v stredu na svojej webovej stránke.

Strážnici držali ženu približne sedem minút a neustále ju upokojovali. Hasiči potom pod zaklinenú ženu vsunuli transportné lôžko, vyrezali časť drevenej konštrukcie paternostera a spoločne so strážnikmi ju vyslobodili. Dôchodkyňu síce bolela noha, ale inak situáciu zvládla aj psychicky veľmi dobre.

"Strážnikom sa ešte posťažovala na svoju nešikovnosť a povzdychla si, že keby jej niekto o podobnej situácii rozprával, neuverila by mu. Ako sa jej ale stalo, že počas jazdy smerom nahor vypadla prakticky celým telom z výťahu, vysvetliť nedokázala. Uvedomovala si len to, že ju zamestnalo posúvanie tašky na kolieskach a manipulácia s respirátorom," dodali brnanski mestskí policajti s tým, že seniorka bola prevezená na ošetrenie do nemocnice.