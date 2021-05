Desivá SCÉNA na Floride: Muži vystúpili z davu a začali strieľať! Dvaja mŕtvi a desiatky zranených

K streľbe došlo v skorých ranných hodinách v areáli biliardovej haly pri meste Miami Gardens severozápadne od centra pobrežného Miami, kde sa konalo hudobné podujatie a niekoľko ľudí stálo vonku. Náhle sa k davu priblížilo vozidlo SUV, z ktorého "vystúpili tri osoby a začali náhodne strieľať do davu", uvádza sa vo vyhlásení polície v okrese Miami-Dade. Trojica mužov následne nasadla do auta a z miesta činu utiekla.

Keď dorazili prví záchranári, našli dve obete a najmenej 20 zranených, ktorí boli prevezení do nemocníc. Minimálne jedna osoba je v kritickom stave. Šéf miestnej polície Alfredo Ramirez tento incident na Twitteri odsúdil ako "cielený a zbabelý násilný čin s použitím zbraní". Páchateľov nazval "chladnokrvnými vrahmi" a prisľúbil, že polícia zaistí v tejto veci spravodlivosť.

