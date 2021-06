VIDEO Veľká tragédia na Floride: Ľudia v šoku! Náhle sa zrútila viacpodlažná budova

O zrútení budovy v okrese Miami-Dade informovali hasiči na twitteri. V tlačovom vyhlásení potom uviedli, že na mieste zasahuje vyše 80 záchranných jednotiek. Objekt sa nachádzal v mestečku Surfside neďaleko Miami Beach. Podľa lokálnej televízie bola budova postavená v roku 1981.

MBPD and @MiamiBeachFire are assisting the Town of Surfside at a partial building collapse located at 8777 Collins Avenue in Surfside, Florida. Multiple police and fire agencies from across Miami-Dade are assisting. Please follow @MiamiDadeFire for updated information. pic.twitter.com/8tORIfZfjY