Bielorusko nebola jediná téma: Lídri EÚ rokovali aj o vzťahoch s Britániou a Ruskom

"Lídri Európskej rady konali rázne v reakcii na poburujúce kroky bieloruského režimu. Uzatvárame náš vzdušný priestor pre lety bieloruských leteckých spoločností a vyzývame letecké spoločnosti EÚ, aby nelietali nad touto krajinou. Ďalšie hospodárske sankcie predstavíme čoskoro," napísala Leyenová na Twitteri.

Šéfka eurokomisie zároveň vyzvala bieloruské úrady, aby Ramana Prataseviča a jeho priateľku Sofiu Sapegovú prepustili z väzby."Únos. Letecké pirátstvo. Zahrávanie sa so životmi nevinných civilistov. Stačilo. Pratasevič a Sapegová musia byť prepustení," napísal na Twitteri Charles Michel.

Zdroj: TASR/AP Photo/Francisco Seco

Leyenová ďalej uviedla, že EÚ je konzistentná vo svojom prístupe k Rusku, ktoré podľa nej pokračuje v napádaní európskych záujmov a hodnôt. Leyenová však zároveň pripomenula, že Rusko je pre Úniu dôležitým partnerom v oblasti obchodu aj riešení regionálnych otázok. Európska komisia v tejto súvislosti predstaví v júni správu o stave diplomatických vzťahov s Ruskom, dodala.

Predmetom diskusií boli aj európsko-britské vzťahy. Leyenová ocenila, že lídri EÚ sa opäť vyslovili za riešenie problémov na základe ustanovení Dohody o vystúpení, Dohody o obchode a spolupráci a Protokolu o Írsku.

Zdroj: SITA/John Thys, Pool via AP

"Protokol (o Írsku) je jediným riešením na zabezpečenie mieru a stability v Severnom Írsku. Spolu so Spojeným kráľovstvom je našou povinnosťou urobiť všetko pre to, aby sme tam znížili napätie. Hľadáme praktické riešenia, ktoré by minimalizovali narušenie ekonomického života v Severnom Írsku," napísala Leyenová na Twitteri.

Európska rada opäť zasadne v priebehu utorka. Očakáva sa, že sa bude venovať aj koronavírusovej pandémii a boju proti klimatickým zmenám. Bieloruské úrady v nedeľu pre údajnú bezpečnostnú hrozbu za použitia vojenskej stíhačky prinútili na letisku v Minsku núdzovo pristáť civilné lietadlo, aby následne zadržali bieloruského novinára a aktivistu Ramana Prataseviča, ktorý bol na palube. Spolu s ním zadržali aj jeho priateľku Sofiu Sapegovú.