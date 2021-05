VIDEO Lukašenko prehovoril o zadržaní novinára: Hrozba Západu! Chytajte si migrantov sami

Alexander Lukašenko

MINSK - Bieloruský líder Alexander Lukašenko dnes vyhlásil, že v nedeľu konal v súlade so zákonom, keď zariadil, aby komerčný let na linke z Atén do Vilniusu pristál v Minsku. Snažil sa podľa svojich slov ochrániť ľudí, keď bieloruské úrady dostali správu zo Švajčiarska, že sa na palube stroja spoločnosti Ryanair nachádza bomba. Postup bieloruských úradov, ktoré za lietadlom vyslali aj stíhačku, a po pristátí lietadla zadržali opozičného novinára a jeho priateľku cestujúcich týmto letom, okamžite a veľmi dôrazne odsúdil rad západných krajín a organizácií.