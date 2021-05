Vodička (30) na Superb ťukla auto na križovatke a ušla: VIDEO Takýto drsný koniec asi nečakala!

V pondelok krátko po pol piatej poobede sa kriminalista vracal so svojou rodinou z centra Prahy. V spätnom zrkadle si spolu s manželkou všimli čiernu Škodu Superb, ktorá sa im tlačila na zadnú časť vozidla. Do tunela pokojne vošla v protismere a v neprehľadnom úseku ich obehla. Na križovatke potom nedobrzdila a nabúrala do auta stojaceho na červenú. Kriminalista zastavil a zistil, že za volantom sedí žena, z ktorej silne cítiť alkohol. Aj keď bola vyzvaná, aby zostala na mieste do príchodu hliadky, z miesta nehody ušla. A to aj napriek tomu, že pred jej autom stáli dve osoby.

Zdroj: Polícia ČR

Do prenasledovania sa potom zapojilo niekoľko hliadok. Výzvy na zastavenie ignorovala, a tak jej museli zahradiť cestu služobným vozidlom. "Keď k vozidlu policajti pristúpili, snažila sa ešte vodička zaradiť rýchlostný stupeň, ale pre svoju opitosť sa jej to našťastie nepodarilo. Keďže žena odmietala opustiť vozidlo a držala sa pevne volantu, museli ju policajti z auta vytiahnuť za pomoci donucovacích prostriedkov a spacifikovať. Následne u nej policajti vykonali test na alkohol s pozitívnou hodnotou 2,6 promile alkoholu v dychu," informovala pražská policajná hovorkyňa Violeta Siřišťová.

Zdroj: Polícia ČR

Ženu previezli na policajnú stanicu. V súčasnosti je podozrivá zo spáchania trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky, za čo jej hrozí až jeden rok za mrežami. "Nie je ale vylúčené, že v rámci ďalšieho preverovania dôjde k rozšíreniu obvinenia o trestný čin všeobecného ohrozenia," dodala hovorkyňa.