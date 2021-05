Senzačný objav vedcov: U človeka objavili šiesty zmysel, majú ho aj niektoré zvieratá

Ľudský druh sa naďalej vyvíja - a to jednak pokrokom vedy, jednak ďalším vývojom, napríklad evolúciou. Aj keď je druhá možnosť pomalšia, my ľudia by sme mohli stále čeliť veľkým zmenám. Vedci pomocou štúdie zistili, že ľudia majú ďalší zmysel, ktorý by sa mohol časom rozvinúť ešte ďalej.

Štúdia našla šiesty zmysel u ľudí

Ako informuje Daily Express na svojom online portáli, štúdia, ktorá sa objavila v časopise Plos One začiatkom mája, priniesla dychberúci objav, že ľudia môžu vyvinúť šiesty zmysel. Tento zmysel by bol podobný takzvanej echolokácii, ktorá sa tiež nazýva biosonar a ktorú používajú netopiere. V rámci štúdie vedci našli u ľudí prvotnú formu biosonaru, ktorá sa časom mohla vyvinúť v biosonar kvality delfínov alebo netopierov. Tieto zvieratá pomocou zvukových vĺn spoznávajú svoje okolie na veľké vzdialenosti.

Zdroj: Getty Images

Lepšie pochopenie ľudského mozgu

Dr. Miwa Sumiya, vedec z Center for Information and Neural Networks a jedej z autorov štúdie, pre Daily Express uviedla, že výsledky štúdie môžu prispieť k lepšiemu pochopeniu ľudského mozgu.

Ľudský mozog je schopný učiť sa: môže získať nové zručnosti

Miwa vysvetľuje: „Štúdium toho, ako môžu ľudia získať nové vnemové schopnosti rozpoznávať prostredie pomocou zvuku (echolokácia), môže viesť k pochopeniu flexibility ľudského mozgu.“ Ďalej dodáva: „Možno budeme tiež schopní nahliadnuť do stratégií zachytávania iných druhov (ako netopiere) ich porovnaním s tým, čo sme sa dozvedeli zo štúdií echolokácie človeka.“

Zdroj: Getty Images

Niekoľko malých zmyslov je už prítomných u ľudí

Okrem piatich známych zmyslov zraku, sluchu, chute, čuchu a hmatu môžu mať ľudia aj ďalšie malé zmysly, ako je priestorová orientácia, propriocepcia (vnímanie a klasifikácia polohy vlastného tela) a recepcia bolesti. Ostatné zvieratá majú ešte pokročilejšie zmysly, napríklad schopnosť snímať elektrické a magnetické signály.

Experimentujte s echolokáciou pomocou zvukového signálu

V komplexnom experimente muselo 15 testovaných osôb vygenerovať echolokačný signál prístrojom. Tento zvukový signál zasiahol dva valce, ktoré sa buď otočili, alebo stáli na jednom mieste. Účastníci študenta mohli počuť zvuk ozveny cez slúchadlá.

Zvuk ozveny sa prenášal do oboch uší, aby sa vytvoril zážitok z priestorového zvuku podobný zážitku z Autonomous Sensory Meridian Response (ASMR). „Syntetický lokalizačný signál ozveny použitý v tejto štúdii obsahoval vysokofrekvenčné signály až do 41 kHz, ktoré ľudia nepočujú,“ vysvetľuje Dr. Sumiya.

Zdroj: Getty Images

Štúdia použila zvuk ako jediný vnímaný signál

Účastníci štúdie boli schopní identifikovať iba rotujúce valce na základe ozveny cez zafarbenie a rozstup ozveny, aj keď nevideli priamo na objekty. Účastníci však neboli schopní identifikovať presný tvar stacionárnych objektov: tieto mali na povrchu špeciálne drážky, ktoré účastníci nedokázali rozoznať.

Príležitosť pre ľudí so zrakovým postihnutím

Vedci sa domnievajú, že výsledky štúdie možno použiť pri výskume ľudí so zrakovým postihnutím. V budúcnosti budú ľudia so zrakovým postihnutím schopní navigovať po svete pomocou technológie echolokácie.

V priebehu času sa mohol v súčasnosti prvotný zmysel echolokácie u ľudí ďalej rozvíjať. Snáď sa ľudstvo raz dokáže echolokáciou orientovať ako netopier.