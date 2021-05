Mŕtvi, zranení, preplnené nemocnice a nárek: FOTO Taká zúfalá je situácia v Pásme Gazy po izraelských útokoch

GAZA - Sú to len týždne, čo sa krehký systém zdravotníctva v palestínskom Pásme Gazy potýkal so strmým nárastom nových prípadov koronavírusovej infekcie. Nemocnice uvoľňovali operačné sály, odkladali neakútnu starostlivosť a posilňovali služby u pacientov s dýchacími ťažkosťami. Potom ale začali padať bomby, napísala agentúra AP.

Pri súčasnej eskalácii násilia medzi Izraelom a radikálnym hnutím Hamas, ktoré Pásmo Gazy ovláda, zomrelo 119 Palestínčanov, z toho 31 detí. Ďalších 830 obyvateľov tohto chudobného územia utrpelo zranenia. Izraelské nálety zasiahli domy aj byty, spôsobili explózie áut. Miestni lekári sa znova snažia prerozdeľovať lôžka intenzívnej starostlivosti a pustiť sa do liečenia iných zdravotných problémov, než s akými sa stretávali v poslednej dobe. Ošetrujú zranenia spôsobené črepinami, rezné rany, vykonávajú amputácie.

Zdroj: SITA/ AP Photo/Khalil Hamra

Všade krv a vydesení príbuzní

Vydesení príbuzní ani nečakali na sanitky a zranených prinášali alebo dovážali vlastnými autami do nemocnice aš-Sifa, ktorá je v Pásme Gazy najväčšia. Vyčerpaní lekári prebiehali od jedného pacienta k druhému a snažili sa im čo najrýchlejšie zastaviť krvácanie po zásahu črepinou. V nemocnici v Džabalíje sa nemocnica zaplnila krátko potom, čo v blízkosti dopadli bomby. Všade bola krv, obete ležali na chodbách na podlahe. Ich príbuzní sa natlačili na urgentný príjem, nariekali a preklínali Izrael.

Zdroj: SITA/ AP Photo/Khalil Hamra

"Pred terajšími útokmi sme mali čo robiť, aby sme nejako zvládli druhú vlnu pandémie covidu," povedal zástupca ministerstva zdravotníctva v Gaze Abdal Atif Hadzi. "Teraz obete prichádzajú zo všetkých strán, bojím sa úplného kolapsu," dodal. Na tomto území s viac ako dvoma miliónmi obyvateľov chýbajú krvné vaky, operačné svetlá, anestetiká a antibiotiká. Ešte menej je ochranných pomôcok pre zdravotníkov, dýchacích prístrojov a nádob s kyslíkom.

Zdroj: SITA/ AP Photo/Khalil Hamra

Problémy robí aj koronavírus

Minulý mesiac sa denné počty nakazených koronavírusom aj úmrtí na covid-19 vyšplhali na rekordné hodnoty. Spôsobila to britská mutácia koronavírusu, uvoľnenie obmedzení pohybu počas ramadánu a prehlbujúca sa apatia v spoločnosti. V Pásme Gazy, kde miera nezamestnanosti dosahuje 50 percent, má boj o prežitie často navrch nad výzvami zdravotníkov. Na tomto území sa koronavírusom doteraz nakazilo 105 700 ľudí, 976 z nich zomrelo, avšak prípadov bude v skutočnosti oveľa viac, pretože sa testuje len veľmi obmedzene.

Zdroj: SITA/ AP Photo/Khalil Hamra

Keď nakazených vlani začalo pribúdať a rástol strach z hroziacej katastrofy v zdravotníctve, úrady časť kliník vyčlenili len pre pacientov s covidom-19. To sa ale zmenilo so začiatkom izraelských leteckých útokov. V nemocnici v meste Chán Júnis zdravotníci naliehavo potrebovali lôžka pre zranených, a tak v noci desiatky covidových pacientov museli previezť do inej budovy, líči riaditeľ nemocnice Júsuf Akkad.

Museli opustiť pacientov s koronavírusom

Chirurgovia a ďalší špecialisti, ktorí boli nasadení inde u pacientov s koronavírusom, sa urýchlene vrátili, aby sa postarali o ľudí so zranením hlavy, brucha alebo zlomeninami. "Ak konflikt zosilnie, nemocnica sa čoskoro nedokáže postarať o pacientov s koronavírusom," upozornil riaditeľ Akkad. "Máme len 15 lôžok intenzívnej starostlivosti a jediné, čo môžem robiť, je modliť sa," uviedol.

Zdroj: SITA/ AP Photo/Khalil Hamra

Útoky zasiahli nemocnice

Situáciu ešte zhoršilo to, že izraelské letecké útoky v utorok zasiahli dve nemocnice severne od mesta Gaza. Izrael je pod tlakom Medzinárodného trestného súdu (ICC), ktorý chce vyšetrovať, či sa v roku 2014 dopustil vojnových zločinov. Tento týždeň zopakoval, že obyvateľov oblastí, na ktoré sa chystá zaútočiť, vyzýva k úteku. Aj teraz ale znovu umierajú civilisti a vznikajú škody na infraštruktúre v Pásme Gazy. Kvôli eskalácii násilia zavrelo niekoľko desiatok miest, ktoré robia testy na koronavírus, povedala Sacha Bootsmová, vedúca kancelárie Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) v Pásme Gazy.

Zdroj: SITA/ AP Photo/Khalil Hamra

Tento týždeň hygienici vykonali len 300 testov za deň, naopak pred vypuknutím bojov ich bolo 3000 denne. V uzavretých testovacích centrách sa tiež očkovalo proti covidu-19. Vakcíny sú v tejto oblasti, ktorá mesiace čakala na aspoň obmedzené dodávky v rámci programu COVAX, cenným tovarom. Počas niekoľkých týždňov im ale vyprší doba použiteľnosti a bude potrebné ich vyhodiť, hovorí Bootsmová.

Zdroj: SITA/ AP Photo/Khalil Hamra

Pre ľudí, ktorí v posledných dňoch utrpeli zranenia, je ale koronavírus niečím podružným. Posledná vec, ktorú si 31-ročný Muhammad Násir spomína, je to, že sa s kamarátom vracal po ulici domov. Keď sa po nálete prebral, ležali na bruchu na zemi. Teraz je napojený na hadičky a prístroje na chirurgii v nemocnici aš-Sifa so zlomenou rukou a zranením v bruchu spôsobeným črepinou.