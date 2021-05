Biden testoval nový elektromobil: VIDEO Táto otázka sa mu nepáčila, reakciou zaskočil novinárov!

Na videu z Bidenovej návštevy je vidieť maskovaný pickup, ako pomerne veľkou rýchlosťou ide po veľkej asfaltovej ploche. Priblíži sa k novinárom a na sedadle vodiča sedí Biden s charakteristickými leteckými slnečnými okuliarmi. Je poriadne rýchly, poznamenal prezident o chystanom plne elektrickom modele pickupu Ford F-150, ktorého predchodcovia sú už niekoľko desaťročí najpredávanejšími autami v USA.

Zdroj: YouTube/Washington Post

Jedna z novinárok sa následne Bidena spýtala, či by mu mohla položiť otázku ohľadom situácie v Izraeli. "Nie, nemôžete, jedine keby ste sa postavila pred toto auto, až na to šliapnem," vyhlásil Biden. "Len si z vás uťahujem," dodal. Následne sa spýtal novinárov, či sú pripravení, a bez ďalších otázok na plný plyn odišiel z miesta preč.

Hoci sa chcel Biden pri utorňajšej ceste sústrediť plne na svoj ambiciózny infraštruktúrny plán, ktorý by bol v prípade schválenia Kongresom jednou z najväčších podobných verejných investícií za posledné desaťročie, otázka konfliktu medzi Izraelom a Palestínčanmi bola podľa médií pri jeho ceste silne prítomná.

V meste Dearborn totiž žije jedna z najväčších komunít Američanov s arabskými koreňmi v USA a už týždeň sa tam usporadúvajú pravidelné demonštrácie proti postupu Izraela. V deň Bidenovej návštevy sa v meste konali tri protesty.

Zdroj: YouTube/Washington Post

Tlak na tvrdší postoj voči Izraelu

Prezident čelí čoraz väčšiemu tlaku zvnútra vlastnej Demokratickej strany, aby zaujal voči Izraelu tvrdší postoj než predchádzajúce americké administratívy. Podľa denníka The Washington Post na neho niektorí zákonodarcovia naliehali, aby sa pri návšteve Dearbornu stretol so zástupcami miestnej arabskej komunity, čo však Biely dom odmietol.

Rad demokratov, najmä z mladšej generácie, sa domnieva, že sú terajšie útoky Izraela na Pásmo Gazy príliš tvrdou odpoveďou na ostreľovanie izraelského územia radikálnymi palestínskymi skupinami. Požadujú preto, aby Biden konania Izraela odsúdil a vyzval ho na ukončenie bombardovania cieľov v palestínskej enkláve.

Biden týmto tlakom dlho odolával, v pondelok potom pri treťom telefonáte s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom od vypuknutia krízy prvýkrát vyhlásil, že "podporuje pokoj zbraní". Médiá však upozornili, že priamo nevyzval na zastavenie násilností.

Biden nasadil príkrejší tón s Netanjahuom

Denník The New York Times však s odvolaním sa na nemenované zdroje oboznámené s obsahom hovoru napísal, že Bidenov tón voči Netanjahuovi bol v skutočnosti oveľa príkrejší, než je zrejmé z oficiálneho zhrnutia zverejneného Bielym domom. Prezident údajne v pondelok Netanjahua varoval, že dokáže odrážať kritiku izraelských náletov na Pásmo Gazy už len obmedzený čas.

Administratíva v posledných dňoch opakovane tvrdí, že sa krízu snaží vyriešiť zákulisnými diplomatickými rokovaniami, čo pokladá za účinnejšie, než zverejňovať vyhlásenia. Jasná výzva na ukončenie násilností by podľa niektorých činiteľov Bieleho domu mohla byť kontraproduktívna a boje ešte predĺžiť. Takýto pohľad zdieľajú aj niektorí analytici, podľa ktorých by sa v prípade príliš ostrej kritiky mohol Netanjahu, jeho politickí spojenci i časť izraelskej verejnosti dostať do pozície vzdoru, čím by sa kampaň proti Pásmu Gazy mohla pretiahnuť.