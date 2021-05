Konflikt medzi Izraelom a Hamasom sa vyostruje: Nová séria útokov na mesto Gaza

Výbuchy sa v Gaze ozývali po dobu desiatich minút. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v nedeľu oznámil, že izraelské útoky budú pokračovať "plnou silou", pripomína AP. Izrael podľa premiérových slov chce, aby palestínske militantné hnutie Hamas za svoje kroky zaplatilo.

Hnutie Hamas takisto z pásma Gazy odpaľovalo rakety smerom na oblasti obývané civilistami v Izraeli. Jedna z rakiet podľa izraelských záchranárov zasiahla synagógu v meste Aškelon na juhu krajiny niekoľko hodín predtým, ako sa začali večerné obrady židovského sviatku šavuot. Zranenia neutrpeli žiadne osoby.

#Gaza tonight 80 Israeli airstrikes during the past 30 minutes have targeted government buildings, streets, infrastructures and homes of citizens. #Gaza #GazaUnderAttack #HopeToGaza #Palestine #Israel #GenocideinGaza pic.twitter.com/HICvAi6mFo

Pri izraelských leteckých útokoch v pásme Gazy v nedeľu zahynulo približne 42 Palestínčanov, pripomína AP. Išlo o najvyšší počet ľudí zabitých v priebehu jedného dňa od začiatku takmer týždeň trvajúcich bojov medzi izraelskými silami a militantným hnutím Hamas.

Sally Buzbeeová, výkonná šéfredaktorka agentúry Associated Press (AP), v nedeľu požiadala o nezávislé vyšetrovanie izraelského leteckého útoku v pásme Gazy, pri ktorom bola v sobotu zničená budova, kde mala kancelárie tlačová agentúra AP a ďalšie zahraničné médiá.

Izraelská vláda má podľa Buzbeeovej predložiť jasné dôkazy, ktoré preukážu oprávnenosť útoku na túto budovu, uvádza agentúra Reuters. Izraelská armáda dala novinárom AP a ďalším osobám približne jednu hodinu na evakuáciu budovy. Militantné hnutie Hamas podľa armády túto budovu využívalo ako kancelárie spravodajskej služby a na vývoj zbraní, píše AP.

