Jeden z krutých dôsledkov konfliktu: Nadine (†16) chcela zmeniť svet! Zabila ju raketa Hamasu

Raketové útoky medzi Izraelom a Hamasom pokračujú: Otec chránil dieťa vlastným telom

"Chcela zmeniť svet," povedala Shirin Natur Hafiová, riaditeľka Nadinej školy, pre rozhlasovú stanicu Reshet Bet. „Viem, že to znie ako klišé a vždy hovoria, že najlepší ľudia sú tí, ktorí prichádzajú o život, ale Nadine bola naozaj veľmi zvláštne dievča,“ hovorí Hafiová.

Zdroj: SITA/ AP Photos/Heidi Levine

Bola v 10. triede. Jej najobľúbenejšie predmety: biológia a chémia. "Bolo to také zvláštne dievča, také talentované dievča," povedala Hafiová o svojej študentke.

Teraz je mŕtva. Zabila ju jedna raketa Hamasu.

This is 16-year-old Nadine Awad, an Arab citizen of Israel, who was killed last night along with her 52-year-old father, Khalil, when a Hamas rocket fired from Gaza hit their home in central Israel.



May their memories be a blessing. 🕯️ pic.twitter.com/NnYiHYSZld