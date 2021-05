K Zemi sa nekontrolovateľne rúti čínska raketa: VIDEO Nevie sa, kam dopadne dážď trosiek

Dôvodom je dizajn Long March 5B. Po štarte sa už raketa podľa všetkého nedá riadiť tak, aby padala do mora do vopred určeného bodu. „Nevieme kam,“ (kam dopadnú trosky, pozn.red.) uviedol v utorok astrofyzik Jonathan McDowell z Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics v Cambridge v štáte Massachusetts.

V atmosfére by mala zhorieť iba čiastočne

„V najhoršom prípade to bude ako pád malého lietadla, ktoré sa rozprestrie na stovkách kilometrov.“ Keďže raketa obieha okolo Zeme veľmi rýchlo, nie je isté, kedy a kde presne vstúpi do atmosféry a čiastočne zhorí.

Už po prvom lete novej, obzvlášť ťažkej nosnej čínskej rakety typu Long March 5B v máji 2020, padli na západoafrické Pobrežie Slonoviny trosky a poškodili niekoľko domov v dedinách. „Dizajn je nedbanlivý v porovnaní so súčasnými normami v iných krajinách,“ kritizoval čínsku raketu McDowell.

Centrálny modul bol vynesený do vesmíru

Minulý štvrtok raketa úspešne vyniesla do vesmíru 22-tonový centrálny modul vesmírnej stanice Tianhe (Nebeská harmónia). Tým začal mladý vesmírny národ budovať svoju vlastnú vesmírnu stanicu. Na tento účel sú plánované ďalšie štarty. Do vesmíru majú byť vynesené a pripevnené ďalšie dva 22-tonové moduly. Stanica by mala byť hotová okolo roku 2022 a potom by sa mala volať Tiangong (Nebeský palác).

Ak technicky zastaraná medzinárodná vesmírna stanica ISS prestane podľa plánu v nadchádzajúcich rokoch fungovať, Čína by potom bola jediným národom so stálou základňou vo vesmíre.