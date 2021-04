FOTO Parádny objav vo vesmíre: Európsky satelit zachytil Einsteinove kríže

Mohutné objekty, ako napríklad galaxie, môžu zdeformovať časopriestor natoľko, že začnú pôsobiť ako kozmické šošovky. Tieto gravitačné šošovky spôsobujú niektoré neuveriteľné javy. Svetlo vzdialených objektov sa deformuje, zväčšuje a dokonca znásobuje. Slávnym, ale zriedkavým úkazom je Einsteinov kríž, teda gravitačný šošovkový kvazar (vysokoenergetické galaktické jadro, pozn. red.). Doteraz bolo známych päťdesiať z týchto úkazov, nový výskum však najnovšie do zbierky pridal ďalších dvanásť.

Toto dramatické zvýšenie nastalo vďaka pozorovaniam satelitom Gaia Európskej vesmírnej agentúry (ESA). Primárnym poslaním tohto observatória je mapovať hviezdy v Mliečnej ceste. Napriek tomu sa astronómom podarilo zachytiť ďalšie úchvatné objekty. Ich objav bude zverejnený v odbornom časopise The Astrophysical Journal, už teraz ho ale možné nájsť na stránke arXiv ako preprint. "Nájsť nové kvazary je ťažké, pretože nemáme potuchy o tom, kde presne ich hľadať. Vyžaduje si to vysoké priestorové rozlíšenie," uviedol francúzsky astronóm Francois Mignard z University of Côte d'Azur.

The Gaia Gravitational Lenses working group or #GRAL found 12 new Einstein crosses. The light of the observed quasars is gravitationally lensed and four images of the distant quasar appear instead of one, which gives the impression of a cross. More on this #GaiaScience result https://t.co/rFQcZC4BjR