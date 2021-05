Výskum pacientov odhalil šokujúce fakty: Toto sa im deje ešte polroka po prekonaní covidu-19

V štúdii publikovanej 22. apríla v časopise Nature vedci analyzovali lekárske záznamy viac ako 73 000 ľudí po celých Spojených štátoch, ktorí ochoreli na COVID-19, no ich stav si nevyžadoval hospitalizáciu. Po mesiaci až polroku po tom, ako sa infikovali, stúplo u nich riziko smrti až o 60 percent v porovnaní s ľuďmi, ktorí sa nenakazili. Výskum taktiež odhalil, že u nehospitalizovaných covid pacientov bola o 20 percent vyššia šanca, že budú potrebovať budú potrebovať ambulantnú lekársku starostlivosť počas spomínaných šiestich mesiacov.

U skúmaných pacientov sa počas tohto obdobia vyskytlo veľké množstvo rôznych zdravotných problémov, ktorými nikdy predtým netrpeli, napríklad dýchacími ťažkosťami, ale aj neurologickými, kardiovaskulárnymi či zažívacími. Výnimkou neboli ani psychické potiaže vrátane úzkosti a porúch spánku. "Áno, týmto všetkým naozaj trpeli. Bolo priam šokujúce vidieť, aký vplyv má covid na organizmus aj dlho po tom, ako ho človek prekoná," uviedol autor štúdie, epidemiológ Ziyad Al-Aly z Inštitútu verejného zdravia na Washingtonskej univerzite v St. Louis.

Zdroj: Getty Images

Výsledky výskumu však môže skresľovať fakt, že sa ho zúčastnili prevažne muži, ktorých priemerný vek bol 61 rokov. Takmer štvrtinu z nich tvorili Afroameričania, 70 percent boli belosi a v prípade zvyšných piatich percent išlo o iné rasy, informuje denník The New York Times. Vedci porovnávali ich riziko smrti a iné faktory s dátami piatich miliónov pacientov - vojenských veteránov, ktorí nemali covid ani neboli v danom čase hospitalizovaní. Ich priemerný vek bol 67 rokov, 90 percent boli muži belosi. Podľa šéfky oddelenia internej medicíny na Hackensack University Laurie Jacobsovej trpeli účastníci štúdie rozličnými symptómami. Riziko smrti bolo u nich výrazne vyššie, ako by očakávala. "To číslo ma naozaj šokovalo," poznamenala. Do šiestich mesiacov po prekonaní infekcie 1672 zo 73 345 pacientov zomrelo, príčiny ich úmrtia však nie sú bližšie známe.

Zdroj: Getty Images

Experti zdôrazňujú, že ich zistenia reflektujú širokú škálu problémov, ktoré nespôsobuje len samotný koronavírus, ale vyplynuli aj z toho, že nemocnice nezvládajú boj s pandémiou. "Sú tu stovky tisíc ľudí, ktorí trpia doteraz neznámymi príznakmi. My sa snažíme pochopiť, ako na to reaguje ich imunitný systém a ako vírus mení jeho reakciu, ako sa táto imunitná reakcia môže prejavovať prostredníctvom všetkých orgánov," uviedol Eleftherios Mylonakis, infektológ z Brownovej univerzity, ktorý neparticipoval na výskume. Zároveň skonštatoval, že zdravotný systém nebol na takúto pandémiu vôbec pripravený.