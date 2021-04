Experti varujú pred týmto liekom: Nikdy ho neužívajte na ochorenie COVID-19!

SILVER SPRING - Z viacerých zdrojov sa množia informácie o ivermektíne a jeho účinnosti pri liečbe ochorenia COVID-19. So zvyšujúcim sa počtom ľudí užívajúcich toto liečivo však narastá aj počet tých, ktorí zaznamenali nežiaduce vedľajšie účinky. Zdravotnícke združenia ako aj a samotný výrobca ho neodporúčajú a upozorňujú najmä samoliečiteľov, ktorí si nasadia liek bez vedomia lekára.

Americký Úrad pre kontrolu potravín a liečiv (FDA) vydal varovanie súvisiace s podávaním lieku ivermektín, po ktorom siahajú pacienti infikovaní koronavíruso. Lacné a dostupné liečivo sa používa najmä na odstránenie parazitov u zvierat. Výrobky určené pre ľudí sa však líšia od produktov pre živočíchy, ktoré sú často vysoko koncentrované, pretože ich užívajú pre veľké hospodárske zvieratá, ako napríklad kone a kravy. Narastajúci záujem o tento liek ale nie je podľa odborníkov správna voľba, pretože zatiaľ nie sú zhromaždené dostatočné údaje o správnom použití. V tejto súvislosti pribúdajú problematické prípady pacientov, ktorí si nasadili dewormer určený na odčervenie koní. "Dostali sme niekoľko správ o pacientoch, ktorí vyhľadali lekársku pomoc a museli byť hospitalizovaní po samoliečbe ivermektínom určenom pre kone," uviedla FDA.

Zdroj: Getty Images

Veľká časť informácií o použití tohto liečiva a jeho súvislosti s ochorením COVID-19 pochádza totiž iba z niekoľkých štúdií. Ich výsledky zatiaľ iba naznačujú, že látka spomaľuje účinnosť SARS-CoV-2 v Petriho miske. Veľmi malý klinický výskum uskutočnený v januári 2021 tiež zistil, že užívanie ivermektínu neznižuje riziko nákazy koronavírusom. Ľudia, ktorí užívajú ivermektín, mávajú mierny kašeľ a nižšiu vírusovú záťaž, no tieto dôkazy zatiaľ nie sú dostatočne presvedčivé. Americká spoločnosť pre infekčné choroby (IDSA) neodporúča používať ivermektín na liečbu koronavírusovej infekcie a podobné varovanie vydala aj farmaceutická firma Merck, ktorá ho vyrába. Upozorňuje, že tento liek by sa mal používať iba na účely schválené FDA. "Neexistujú zmysluplné dôkazy o klinickej aktivite alebo klinickej účinnosti u pacientov s ochorením COVID-19," znie v stanovisku Merck. FDA dodáva, že ľudia by nemali užívať žiadnu formu ivermektínu, pokiaľ nie je predpísaný poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a je získaný prostredníctvom legitímneho zdroja. "Neschválené užívanie ivermektínu môže byť veľmi nebezpečné," varuje agentúra.

Zdroj: Getty Images

Šíriace sa informácie okolo ivermektínu pripomínajú situáciu z minulého roka, kedy sa množili údaje o hydroxychlorochíne a chlorochínome, ktoré sa používajú pri liečbe malárie a mnohí ich odporúčali pri COVID-19. Antimalariká dostali raketovú podporu, keď bývalý americký prezident Donald Trump verejne priznal, že on sám si ich nasadil ako prevenciu pred nákazou koronavírusom. Vedci však nedokázali nájsť súvislosť medzi užívaním týchto liečiv a možným vyliečením COVID-19. Pozitívne výsledky priniesla iba jedna štúdia, časom sa však ukázalo, že nebola dôveryhodná. Na druhej strane lekári zaznamenali v súvislosti s užívaním týchto prípravkov prípady otravy pacientov a jedno úmrtie.