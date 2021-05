Vedci chcú nahradiť izoláciu každodenným testovaním: Takto by to fungovalo

LONDÝN - Preskúmanie otázky, či môžu ľudia vystavení kontaktu s osobou infikovanou koronavírusom ukončiť povinnú desaťdňovú karanténu v prípade pravidelného testovania s negatívnym výsledkom, je predmetom pilotného projektu v Anglicku, ktorý sa spustí 9. mája. Informoval o tom v nedeľu denník The Guardian.

Úrady sa v rámci štúdie podporovanej britskou vládou telefonicky spoja s celkovo 40 000 blízkymi kontaktmi infikovaných osôb, a ak sa rozhodnú zapojiť, pošlú im rýchlotesty na obdobie siedmich dní. Účastníci sa budú musieť každé ráno počas jedného týždňa otestovať a pokiaľ bude ich výsledok negatívny a nebudú mať nijaké príznaky ochorenia COVID-19, nebudú musieť zostať v izolácii. "Tento nový pilotný program môže ponúknuť funkčnú alternatívu k izolácii pre ľudí, ktorí mali kontakt s pozitívnymi prípadmi," povedal britský minister zdravotníctva Matt Hancock s tým, že by tak mohli naďalej chodiť do práce a pokračovať v bežnom živote.

Zdroj: Getty Images

Hancock poukázal na to, že očkovanie v krajine rýchlo postupuje a podaných bolo už vyše 48 miliónov dávok vakcín. "Táto štúdia pomôže určiť, či môžeme nasadiť každodenné testovanie pre kontakty (infikovaných) s cieľom potenciálne znížiť potrebu izolácie a zároveň zaistiť, že reťazce nákazy sú zastavené," priblížila vedúca výskumu Isabel Oliverová z Anglického úradu na ochranu zdravia (PHE).

Rýchlotesty umožňujú získať výsledok do tridsiatich minút, no považujú sa za menej spoľahlivé ako PCR testy. Od mája 2020 do apríla 2021 bolo podľa údajov NHS o povinnosti izolovať sa upovedomených viac ako 6,7 milióna ľudí, ktorí boli v blízkom kontakte s potvrdenými prípadmi koronavírusu.