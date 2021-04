Záhada v prípade vraždy Floyda (†46): VIDEO Čo za podozrivý fľak mal odsúdený policajt na ruke?

Teraz je jasné, že to bolo to telefónne číslo jeho právnikov, ktoré mal Chauvin už pred rozsudkom napísané na svojej ruke!

Zdroj: SITA/Court TV via AP, Pool

Advokát vraždiaceho policajta Eric Nelson pre americký spravodajský server TMZ uviedol, že Chauvin už predtým vedel, že ak bude usvedčený, okamžite pôjde do väzenia bez toho, aby mohol znova hovoriť so svojimi právnikmi - a prístup k telefónom je vo väzení obmedzený. Jedinou výnimkou sú hovory právnikom.

Zdroj: SITA/ AP

Ale prečo si so sebou nevzal lístoček?

Sú to iba dohady. Ale je možné, že by mu boli okamžite po vstupe do väzenia odobraté všetky dokumenty. V takom prípade by nemohol okamžite kontaktovať svojich právnikov, pretože mu chýbalo číslo.

V súčasnosti sa očakáva, že Chauvin a jeho právni zástupcovia sa proti rozsudku odvolajú.

Aj na tomto videu vidno, že mal Chauvin čosi napísané na ruke.

Expolicajtovi hrozí až 40 rokov za mrežami

Derek Chauvin bol v utorok popoludní (miestneho času) uznaný vinným vo všetkých troch bodoch obžaloby 12-člennou porotou v Minneapolise v štáte Minnesota.

Chauvin si rozsudok o vine vypočul bez pohnutia. V súdnej sieni boli včera odsúdenému expolicajtovi nasadené putá - do vynesenia rozsudku bol na kauciu na slobode. Potom išiel rovno do väzenia.

Chauvinovi teraz hrozia roky väzenia. Aký dlhý čas strávi Chauvin vo väzení za vraždu Georga Floyda († 46), zatiaľ nie je známe. Rozsudok bude vyhlásený do ôsmich týždňov. Za hlavné obvinenie z vraždy druhého stupňa hrozí maximálny trest 40 rokov väzenia.

Pred verdiktom panovala napätá atmosféra. „Bez ohľadu na to, čo sa stane v budove - dáme svetu vedieť, aký je verdikt: Chauvin je vinný,“ kričí do megafónu aktivista hnutia „Black Lives Matter“.

Radosť po rozsudku v Menneapolise

Malý park pred budovou súdu v centre Minneapolisu sa neustále plní ľuďmi, mnohí nesú vlajky a plagáty „George Floyd“. Skandovanie sa opakuje znova a znova. „Dve minúty!“ Krátko pred verdiktom: Mnohí stoja pri sebe a pozerajú do svojich smartfónov.

Potom došlo k výbuchu nadšenia, keď sudca Peter Cahill prečítal rozsudok: Chauvin je vinný! „All three“ (všetky body obžaloby), Dav teraz kričí. Ľudia sa objímajú navzájom, niektorí zdvihnú päste hore v studenom vetre, ktorý sa preháňa námestím.