Smrť muža po tvrdom policajnom zásahu v Česku budí vášne: VIDEO odhaľuje, čo predchádzalo zákroku!

Na sociálnych sieťach sa objavilo amatérske video z policajného zásahu. Je z neho zrejmé, že sa muž vzpieral a kričal a policajti proti nemu použili donucovacie prostriedky. Podľa serveru Romea.cz zasahujúci policajt niekoľko minút kľačal Rómovi na krku. Prípad sa ďalej preveruje.

"Podľa predbežnej pitevnej správy bolo u muža zistené podozrenie z ovplyvnenia cudzorodou látkou amfetamínového typu a pri pitve boli zistené chorobné zmeny vencovitých tepien srdca," uviedla polícia.

Pietna spomienka

Niektorí prichádzajúci z miesta vysielali celý deň živé prenosy na sociálnych sieťach a vyzývali v nich ostatných, aby sa k piete pridali. "Aj keď je to pokojné, mne sa to zhromaždenie nepáči. Je to naplánované na sobotu, toto je spontánne," povedal v utorok ČTK ľudskoprávny poradca a zakladateľ Česko-rómskeho združenia Konexe Jozef Miker. Doplnil, že nesúhlasí s tým, že ľudia hovorili do megafónov a vyjadrovali rôzne názory, pretože sa niektoré nevzťahovali k incidentu.

V sobotu sa má v Tepliciach od 14.00 h. konať pietna spomienka, demonštráciu chce Miker zvolať na budúci týždeň. "Chceme urobiť budúci týždeň demonštráciu pred policajnou stanicou," povedal. Od polície podľa neho išlo o neprimeraný zákrok. "Nech robil, čo robil, samozrejme neuznávam drogy a podobne, ale ak je to ľudský život, malo by sa s ním zaobchádzať šetrne," dodal.

K spontánnemu pietnemu miestu v Tepliciach dorazili aj ľudia zo Slovenska alebo z Belgicka. Jeden z prítomných David Mezei odhadol, že zapáliť sviečku prišlo viac ako 500 ľudí. "Je to pokojná pietna akcia s tým, že každý v pokoji vyjadruje svoj názor," opísal zhromaždenie Mezei, ktorý na miesto väčšinu ľudí prostredníctvom sociálnych sietí zvolal. "My Rómovia sme veľa citliví v takých veciach. Nás to zasahuje a mrzí nás to. Všetci na tom videu sme videli, že tomu človeku bolo ublížené, a my sme nevideli dôvod na to, aby ten človek zomrel," povedal Mezei.

"To bola úkladná vražda," vykrikovala podľa portálu novinky.cz za všeobecného súhlasu žena, ktorá zapaľovala jednu sviečku za druhou. "Nemyslím si, že by išlo o rasizmus, ale že si len pár policajtov chcel niečo dokázať, alebo sa hrali na amerických kolegov," uviedla s tým, že "toho chlapca som poznala odmalička, nikdy nefetoval. Je zo slušnej rodiny".

Zverejnili video spred zásahu

Polícia v pondelok uviedla, že policajti v sobotu popoludní zasahovali v Tepliciach kvôli potýčke dvoch mužov. Zverejnili video, kde muži poškodzujú cudzie autá. Keď na miesto prišla hliadka, ležal jeden z nich na zemi a bol zranený. Muž bol agresívny a jedného zo zasahujúcich policajtov pohrýzol. Policajti použili donucovacie prostriedky a podľa hovorcu privolali sanitku. "V sanitke následne skolaboval a aj napriek resuscitácii sa nepodarilo obnoviť jeho životné funkcie," uviedol v pondelok hovorca polície Daniel Vítek. Popoludní prišla uctiť pamiatku aj sestra zosnulého. Podľa Mezeia uviedla, že na videu zverejnenom políciou nie je jej brat.

Český minister vnútra Jan Hamáček v pondelok večer na twitteri napísal, že zasahujúci policajti majú jeho plnú podporu. "Ak niekto pod vplyvom návykových látok porušuje zákon, musí počítať s tým, že polícia zasiahne. Hlavne vďaka práci policajtov a policajtiek sme v prvej desiatke najbezpečnejších krajín sveta," napísal Hamáček.

Vyšetrenie žiada Rada Európy aj Amnesty International

K bezodkladnému, dôkladnému a nezávislému vyšetreniu smrti Róma v Tepliciach vyzvala v stredu Rada Európy. Zábery z incidentu sú znepokojujúce a vyvolávajú veľa otázok, uviedla inštitúcia, ktorá okrem iného usiluje o udržiavanie a rozvoj základných ľudských práv a slobôd.

Policajným zásahom sa bude zaoberať aj zástupkyňa verejného ochrancu práv Monika Šimůnková. "Po zhliadnutí videa z teplického zákroku a po prečítaní všetkých dostupných informácií som sa rozhodla využiť svoje kompetencie a svoje pôsobnosti, ktoré mám na základe zákona o verejnom ochrancovi práv v oblasti Polície Českej republiky, a rozhodla som sa, že začnem vyšetrovanie z vlastnej iniciatívy. Vyšetrovanie bude zamerané na primeranosť použitia donucovacích prostriedkov pri tom teplickom zákroku," uviedla Šimůnková.

Following the death of a Roma man after a police intervention against him in the Czech town of Teplice, Amnesty International calls on the Czech authorities to carry out an immediate, impartial and thorough investigation of this action. @amnestycz @amnesty https://t.co/83VRI88rNF — Linda Sokačová (@LindaSokacova) June 23, 2021

Zástupcovia Amnesty International v tlačovej správe uviedli, že technika stlačenia hrdla použitá políciou počas zatknutia bola neuvážená, zbytočná, neprimeraná, a preto protiprávna. Vyzvali české úrady, aby používanie takej techniky zakázali, pretože podľa nich fatálne obmedzuje dýchanie a môže ohroziť život, zvlášť ak je používaná niekoľko minút. Ak bol muž v Tepliciach pod vplyvom drog, nadmerné použitie sily mohlo jeho stav zhoršiť. "A mohlo tak dôjsť k úmrtiu, ktoré teda možno pripísať akcii policajtov," uviedla AI.