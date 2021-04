Hrozba pre celé generácie kvôli KORONAVÍRUSU: Smrtiace ochorenie získava veľký náskok!

LONDÝN - Britskí vedci očakávajú kvôli koronavírusovej kríze roky oneskorenia v nových liečebných postupoch proti rakovine. Dôvodom sú prísnejšie požiadavky na prístup do výskumných laboratórií z dôvodu koronavírusových pravidiel. V poslednom lockdowne poklesol počet vedcov, ktorí majú prístup do laboratórií, o ďalších 30 percent. Meškanie môže byť až dva roky.

„Koronavírusová pandémia je najväčšou hrozbou pre výskum rakoviny pre celé generácie,“ uviedol šéf Inštitútu pre výskum rakoviny (ICR) v Londýne Paul Workman. „Je skvelé, že veda nám pomohla dostať sa z lockdownu a vrátiť sa do normálu, ale rakovina nás, bohužiaľ, nečakala - zostáva rovnakou výzvou ako kedykoľvek predtým.“

Vyžadujú sa ďalšie investície

„Zníženie rozpočtu Spojeného kráľovstva na výskum by bolo pre vedu katastrofické - oneskorilo by to dôležité objavy, pripravilo by pacientov o lepšiu budúcnosť a premeškalo jedinečnú príležitosť na oživenie nášho ekonomického zotavenia sa z Covidu-19,“ uviedol Workman. „Takéto hlboké škrty sú nezlučiteľné s predstavou predsedu vlády o Británii ako globálnej vedeckej superveľmoci.“