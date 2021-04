Pacientovi kvôli pandémii odložili vyšetrenie: Hrozivý nález v jeho tele, keď sa naň konečne dostal

WASHINGTON -Kolonoskopia Johna Abrahama byla kvôli pandémii odložená o niekoľko mesiacov. Keď sa na vyšetrenie konečne dostal, lekári v jeho tele odhalili bujnenie príliš veľké na to, aby ho mohli odstrániť preventívnym zákrokom. Našťastie sa zistilo, že nádor bol nezhubný. No mnohí ďalší také šťastie nemajú.

"Samozrejme si hovorím, že keby som išiel k lekárovi v čase, kedy som mal, či by to všetko bolo inak," hovorí Abraham, hypotekárny bankár z mesta Peoria v americkom štáte Illinois. Keď COVID-19 vlani na jar v USA i inde na svete zaplavil zdravotnícke zariadenia, boli o niekoľko mesiacov odložené milióny kolonoskopií, mamografií, skenu pľúc, cytologických testov a ďalších preventívnych vyšetrení súvisiacich s rakovinou. Vedci teraz skúmajú vplyvy tohto výpadku. Okrem iného zisťujú, koľko nádorových ochorení lekári nezachytili včas a či boli nádory objavené od obnovenia preventívneho testovania v pokročilejšom štádiu.

Už teraz ale viacerí odborníci pozorujú prvé náznaky problémov. Pracovníci Univerzity v Cincinnati zistili, že keď nemocnice minulý rok v júni znovu spustili tomografické skenovanie, 29 percent pacientov malo podozrivé nálezy v porovnaní s ôsmymi percentami v predošlých rokoch. Niekoľko štúdií naznačuje, že v roku 2020 bola rakovina diagnostikovaná menšiemu počtu pacientov, pravdepodobne v dôsledku slabšej prevencie. Okolo 75 organizácií zaoberajúcich sa rakovinou nedávno vyzvalo na návrat k preventívnym vyšetreniam v rovnakom objeme ako v časoch pred pandémiou, a to čo najskôr.

Zdroj: Getty Images

Pri očkovaní proti chrípke vyšetria aj vašu stolicu

Rakovinovým nádorom trvá roky, než sa prejavia. Niektoré správy naznačujú, že niekoľkomesačné oneskorenie v prevencii u niektorých typov rakoviny nemusií byť tak problematické, ako sa niektorí obávajú. Napríklad výskumníci v Holandsku odhalili, že oneskorenie v mamografických vyšetreniach neviedlo k väčšiemu počtu objavených rakovinových nádorov v neskorších štádiách. Pandémia taktiež na tomto poli priniesla niektoré kreatívne riešenia, ako napríklad širšie využitie testov, ktoré je možné urobiť doma. Vo Philadelphii sa spojila baptistická cirkev s miestnymi lekármi a program na očkovanie proti chrípke v takzvanej drive-in forme prepojila s odovzdávaním vzoriek stolice, ktorá sa testuje kvôli rakovine hrubého čreva.

Zdroj: Getty Images

Preventívne testy sa líšia v rizikách a výhodách s nimi spojenými a zdravotníci sa už dlho dohadujú o tom, kto by mal podstúpiť ktoré a ako často. Výpadok spôsobený pandémiou mohol poslúžiť ako prirodzený experiment, ktorý by v porovnaní so staršími výskumami preukázal, ako sú v dnešnej dobe tieto testy hodnotné. Rozdiely v počte úmrtí však nebude možné vysledovať ešte dlhé roky, keďže včasné rozpoznanie je len jedným z mnohých faktorov, ktorý pomáha rakovinu pacientovm prežiť. Záleží aj na liečbe a tú pandémia oneskorila tiež. Doktor Ned Sharpless, šéf amerického národného inštitútu pre boj s rakovinou odhaduje, že by nasledujúca dekáda mohla zaznamenať až 10-tisíc nadbytočných úmrtí kvôli oneskorenému rozpoznaniu a liečbe rakoviny prsníka a hrubého čreva. Odloženie starostlivosti bolo v určitý čas rozumné, pretože výhody prevažovali riziká z vystavenia infekcie covidu, zároveň ale prílišné pozdržanie "môže jednu z kríz verejného zdravia premeniť na mnoho ďalších", napísal Sharpless v článku zverejnenom v časopice Science.