Nové odhalenie o akcii vo Vrběticiach: Takto mohli ruskí agenti prepašovať bombu do Česka!

Český premiér Andrej Babiš (ANO) a vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) v sobotu 17. apríla informovali o dôvodnom podozrení, že za dvoma výbuchmi v muničnom areáli vo Vrběticiach v roku 2014 bola GRU. Pri explóziách zomreli dvaja českí občania, škody boli vyčíslené na zhruba jednu miliardu korún. Rusko odmieta, že by sa na explóziách podieľalo.

The latest from Respekt, @the_ins_ru and Bellingcat, revealing more details into the GRU's operations in Europe, evidencing how there were linked to the conflict in Ukraine https://t.co/OVzPLMnzJ1