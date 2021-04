Mladík v Prahe ukradol luxusný Jaguar za 31-tisíc eur: VIDEO Z toho, čo s ním urobil, zostáva rozum stáť!

"Ku krádeži došlo počas noci z nedele na pondelok, kedy si majiteľ zaparkoval vo večerných hodinách svoje vozidlo na ulici pred domom a počas noci oň prišiel. Kriminalistom sa vďaka vynikajúcej operatívno pátracej činnosti podarilo odcudzené vozidlo nájsť za necelých 24 hodín a to v momente, keď sa s ním práve chystala odísť štvorica osôb. Tí boli na mieste zaistení a prevezení na policajnú stanicu pre podozrenie zo spáchania protiprávneho konania," informoval v stredu pražský policajný hovorca Richard Hrdina. Podľa neho bolo následne zistené, že luxusného tátoša kúpili za päťsto korún (cca 20 eur) od neznámeho muža.

Zdroj: Polícia ČR

Kamerové záznamy zachytili človeka, ktorý by mohol vniesť svetlo do prípadu. Ide o mladíka tmavej pleti s nakrátko ostrihanými vlasmi a náušnicou v ľavom uchu. Mal oblečené biele tričko Tommy Hilfiger, čiernu bundu do pása so znakom na ľavom ramene a s kapucňou s kožušinkou. Na nohách mal modré prederavené džínsy a obuté čierne športové topánky s bielym logom Nike. Časť tváre mu zakrývala čierna šiltovka so striebornou samolepkou. V prípade informácií sa možno obrátiť na akékoľvek oddelenie polície. Páchateľovi krádeže hrozí až päťročný pobyt za mrežami.