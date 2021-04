AKTUÁLNE Prvá európska krajin končí s očkovaním AstraZenecou!

Podľa agentúry AFP je Dánsko prvou krajinou, ktorá sa vzdá očkovania vakcínu od AstraZenecy. "Dánsky zdravotnícky úrad sa rozhodol pokračovať v očkovaní proti covidu bez vakcíny od firmy AstraZeneca," stojí vo vyhlásení. "Naše vyšetrovanie ukazuje, že jeden zo 40-tisíc ľudí očkovaných vakcínou od AstraZenecy bude mať vážne vedľajšie príznaky," uviedol šéf úradu Sören Broström.

Vakcinačná kampaň sa podľa neho zdrží o niekoľko týždňov, všetci Dáni by ale aj tak mali byť zaočkovaní do začiatku augusta. Úrad nevylúčil, že by sa Dánsko mohlo k vakcíne v budúcnosti vrátiť. Broström zároveň povedal, že keby Dánsko bolo v inej situácii uprostred tretej vlny epidémie a zdravotný systém by bol pod tlakom, neváhal by vakcínu ďalej používať.

"Odborníci upozorňujú, že bez vakcín od spoločností Astrazeneca a Johnson & Johnson (J&J) dánska vakcinačná kampaň nebude do konca roka hotová," píše dánsky denník The Copenhagen Post. "K cieľovej rovine sa vieme dostať aj s Pfizerom a Modernou," povedal pre dánsku rozhlasovú a televíznu stanicu DR profesor Jan Pravsgaard Christensen z Kodanskej univerzity. "Ale myslím si, že v tom prípade nebudeme do konca roka 2021 úplne zaočkovaní," dodal.

Zdroj: SITA/AP/Fabio Ferrari/LaPresse

Problémy s vektorovými vakcínami

Očkovanie vakcínou, ktorú vyvinula britsko-švédska firma AstraZeneca v spolupráci s Oxfordskou univerzitou, Dánsko prerušilo 11. marca, pôvodne na 14 dní. Stalo sa tak potom, čo sa objavili správy o 60-ročnej Dánke, ktorá týždeň po očkovaní zomrela s krvnými zrazeninami na rôznych miestach v tele. Opatrenie bolo potom 25. marca predĺžené o ďalšie tri týždne.

V uplynulých týždňoch pozastavilo podávanie vakcíny od AstraZenecy mnoho európskych krajín. Viaceré z týchto štátov ale obnovili očkovanie po tom, čo Európska agentúra pre lieky (EMA) vakcínu podporila. Prínos tohto preparátu podľa EMA stále prevyšuje možné riziká. Agentúra však pripustila, že výskyt krvných zrazenín môže byť veľmi vzácnym vedľajším účinkom očkovacej látky firmy AstraZeneca.

Zdroj: SITA/AP Photo/Matthias Schrader, File

Ojedinelé prípady výskytu krvných zrazenín boli zaznamenané aj u ľudí očkovaných vakcínou od firmy Johnson & Johnson v Spojených štátoch. Spoločnosť J & J v utorok oznámila, že z tohto dôvodu odkladá distribúciu svojej vakcíny v Európskej únii. Dánsko očkovanie vakcínou pozastaví, kým nepreverí možnú súvislosť s krvnými zrazeninami, napísala agentúra Reuters.