KORONAVÍRUS V Anglicku sa otvorili terasy pohostinstiev, kaderníctva či plavecké bazény

Zhromažďovanie ľudí v interiéroch však naďalej zostáva značne obmedzené, uvádza spravodajská stanica Sky News. Britský premiér Boris Johnson vyzval v súvislosti s uvoľnením opatrení občanov, aby sa "správali zodpovedne" a naďalej dodržiavali hygienu rúk či vzájomné rozstupy. Johnson pôvodne avizoval, že keď sa otvoria záhradné posedenia, dá si v niektorom z nich pivo. Z úcty k nedávno zosnulému princovi Philipovi však svoju návštevu takejto prevádzky nateraz odložil. Nemenovaný zdroj z prostredia vlády však potvrdil, že Johnson sa v pondelok nechá ostrihať v kaderníctve, a to ešte pred svojím vystúpením v Dolnej snemovni, kde vzdá hold zosnulému manželovi kráľovnej Alžbety II.

Mnohé anglické pohostinstvá a reštaurácie prijímali počas lockdownu rôzne zmeny potrebné na to, aby mohli po uvoľnení otvoriť svoje vonkajšie časti. Britské združenie pivovarníkov a majiteľov pohostinstiev však odhaduje, že takýmito priestormi disponuje len zhruba 40 percent podnikov. Obnovená je od pondelka tiež možnosť dovolenkovania v rámci Anglicka. Dovolenkovať však takto spoločne môžu len členovia jednej rodiny, či tzv. bubliny, a to v samostatných ubytovacích zariadeniach, kde nie sú interiérové priestory zdieľané s inými ľuďmi. Dovolenky v zahraničí ostávajú zakázané a zatiaľ nie je známe, kedy dôjde v tomto smere k uvoľneniu. Zakázané sú naďalej aj návštevy medzi domácnosťami mimo tzv. bublín.

Tretí lockdown

K uvoľneniu dochádza po v poradí už treťom lockdowne, ktorý bol v Anglicku vyhlásený 6. januára. Ak to povolí epidemiologická situácia, tak ďalším významným dátumom by tam mal byť 17. máj, keď začne platiť tzv. pravidlo šiestich - týkajúcich sa stretávania ľudí v interiéroch. K miernejšiemu uvoľneniu epidemiologických opatrení došlo v pondelok aj v Škótsku, Walese a Severnom Írsku, uvádza agentúra AFP.

Vo Walese sa otvorili prevádzky ponúkajúce aj iný než tovar bežnej dennej spotreby. Zmiernili sa tam tiež cestovné obmedzenia, vďaka čomu je možné cestovať z Walesu do zvyšku Británie a tiež do Írska a späť. V Severnom Írsku, Walese aj Škótsku sa do tried mohli vrátiť tí žiaci, ktorí boli doteraz odkázaní na dištančnú výučbu, uvádza Sky News. V Severnom Írsku sa taktiež skončila platnosť nariadenia "zostať doma", pričom počet ľudí, ktorí sa smú stretnúť v exteriéri sa zvýšil zo šesť na desať.

Z Británie v nedeľu hlásili len sedem nových úmrtí súvisiacich s nákazou novým koronavírusom, čo je najmenej od polovice vlaňajšieho septembra, uvádza denník The Guardian. Okrem toho tam pribudlo tiež 1730 nových prípadov nákazy. Prinajmenšom prvou dávkou niektorej z vakcín proti koronavírusu bolo v Británii zaočkovaných už približne 61 percent dospelých obyvateľov (vyše 32 miliónov). Viac ako 14 percent už dosalo obe dávky vakcíny.