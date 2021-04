Ukrajinský prezident Zelenskyj navštívil oblasť na východe krajiny

Kyjev minulý týždeň upozornil na zhromažďovanie ruských vojakov v okolí hraníc s Ukrajinou a na nárast násilia pozdĺž línie kontaktu v Donbase na východe tejto krajiny. Rusko tvrdí, že presuny vojakov majú obranný charakter. "Ako najvyšší veliteľ chcem byť v týchto ťažkých časoch s našimi vojakmi v Donbase," napísal Zelenskyj na Twitteri a dodal, že sa chystá navštíviť oblasti, kde sa stupňuje napätie.

Prezident takisto vyjadril sústrasť pozostalým 23-ročného vojaka, ktorého zastrelili minulú noc. "Ukrajina potrebuje mier a urobí pre to všetko," napísal Zelenskyj. Poradca šéfa prezidentskej kancelárie pre Reuters povedal, že prezident chce "posúdiť situáciu priamo na mieste". Zelenskyj v utorok NATO vyzval, aby Ukrajine pripravilo plán na vstup do Severoatlantickej aliancie. Moskva v reakcii uviedla, že členstvo Ukrajiny v NATO by len "zhoršilo situáciu" na východe krajiny, kde prebieha konflikt.

Ozbrojený konflikt na východe Ukrajiny vypukol v roku 2014, keď Rusko anektovalo ukrajinský Krymský polostrov a časti východoukrajinského Donbasu ovládli proruskí separatisti. Kyjev a západné štáty obviňujú Moskvu z poskytovania ozbrojenej podpory donbaským separatistom, čo Rusko popiera. Ukrajinská armáda a proruskí separatisti sa navzájom obviňujú z porušovania prímeria v oblasti tzv. kontaktnej línie, pripomína Reuters.