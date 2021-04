Naď verí, že sa situácia na Ukrajine upokojí, situáciu monitorujú

"Je to podľa mňa zbytočné zvyšovanie napätia v aj tak komplikovanej oblasti. Treba konať s chladnou hlavou. Veríme, že sa situácia ukľudní a nepríde k eskalácii konfliktu," povedal k informáciám o zvýšenom pohybe vojakov na ukrajinsko-ruskej hranici. Odmieta, že by Severoatlantická aliancia navyšovala počet vojakov na Ukrajine, alebo že by mobilizovala jednotky. Naopak, poukazuje na navýšenie počtu vojakov na ruskej strane hranice oproti situácii spred niekoľkých týždňov.

Minister zahraničných vecí Ivan Korčok (nominant SaS) v utorkovom (6. 4.) stanovisku na sociálnej sieti skonštatoval, že porušovanie prímeria a správy o hromadení ruských jednotiek na ukrajinských hraniciach sú znepokojujúce. Slovensko podľa neho naďalej pevne podporuje zvrchovanosť a územnú celistvosť Ukrajiny a vyzýva k zdržanlivosti a deeskalácii napätia.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský 1. apríla obvinil Moskvu zo sústreďovania vojakov na hraniciach s Ukrajinou. Presun ruských vojakov na anektovanom Krymskom polostrove a pri rusko-ukrajinských hraniciach v blízkosti území kontrolovaných proruskými separatistami hlásili minulý týždeň aj Spojené štáty. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov zhromažďovanie vojakov pri hraniciach s Ukrajinou priamo nepotvrdil. Zdôraznil však, že Rusko má právo presúvať vojakov po svojom území podľa svojho uváženia.