Varovanie Ruska: Na východe Ukrajiny sa znovu strieľa, Kyjev hlási ďalších mŕtvych vojakov

Ukrajinská armáda dnes ráno informovala, že jeden vojak zomrel pri meste Avdijivka neďaleko hlavnej bašty vzbúrencov Donecka. Dodala, že pozície vládnych síl tam separatisti ostreľovali z ťažkých guľometov a ručnými protitankovými granátometmi. Druhý vojak utrpel smrteľné streľné poranenie pri meste Zolote v Luhanskej oblasti. Podľa webu denníka Ukrajinska pravda "ruskí okupanti" ostreľovali ukrajinské pozície z ťažkých guľometov a granátometmi rôznych typov.

Kyjev a západné metropoly obviňujú Rusko z podpory separatistov v regióne Donbasu, vrátane podpory vojenskej, čo však Moskva popiera. Od začiatku tohto roka sa v tejto časti Ukrajiny po zhruba polročnom pokoji zbraní opäť zvýšilo napätie a intenzita ostreľovania. Obe strany sa pri tom vzájomne obviňujú z provokácií a porušovania prímeria. Od januára už pri týchto stretoch prišlo o život 23 ukrajinských vojakov. Od jari 2014 si konflikt podľa Kyjeva vyžiadal 14-tisíc mŕtvych.

Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg vyjadril v utorok znepokojenie v súvislosti s nedávnym pohybom ruských vojakov v okolí hraníc s Ukrajinou, informovala agentúra AFP."Zavolal som prezidentovi (Volodymyrovi) Zelenskému a vyjadril vážne znepokojenie v súvislosti s vojenskými aktivitami Ruska na Ukrajine a v okolí a s pretrvávajúcim porušovaním prímeria," napísal Stoltenberg na Twitteri. NATO podľa jeho slov podporuje "zvrchovanosť a územnú celistvosť Ukrajiny".

Jens Stoltenberg Zdroj: SITA/AP/Francisco Seco

Ukrajinský prezident Zelenskyj v utorok Stoltenbergovi prostredníctvom Twitteru odkázal, že jeho krajina je pripravená zaviesť reformy svojej armády a obrany, no samotné reformy Rusko nezastavia. Členstvo Ukrajiny v NATO je podľa Zelenského "jediným krokom k ukončeniu vojny na Donbase a vstup do Akčného plánu členstva (MAP) by bol pre Rusko jasný signál.

.@jensstoltenberg, we are committed to reforming our army and defense sector, but reforms alone will not stop Russia. @NATO is the only way to end the war in #Donbas. Ukraine's MAP will be a real signal for #Russia pic.twitter.com/wdkp4LWxxD