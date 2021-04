KORONAVÍRUS v Česku: Od 12. apríla sa otvoria obchody s detským tovarom či papiernictvá

Zoologické a botanické záhrady budú môcť od tohto dátumu taktiež obnoviť prevádzku vo vonkajších priestoroch. Kapacitu návštevníkov však budú musieť obmedziť na 20 percent. Podľa Havlíčka sa otvoria aj opravovne zariadení pre domácnosti i predaj náhradných dielov do automobilov.

Vláda tiež rozhoduje o návrate niektorých detí do škôl. Podľa návrhu ministrov školstva Roberta Plagu a zdravotníctva Jana Blatného by sa od pondelka 12. apríla mali do škôl vrátiť žiaci prvého stupňa, ale na rotačnom princípe. To znamená, že by sa školáci po týždňoch striedali. K tomuto plánu má však výhrady premiér Andrej Babiš, pripomína iDNES.

V krajine je podľa údajov z utorka rána hospitalizovaných 5709 pacientov, pričom 1291 z nich je v ťažkom stave na jednotkách intenzívnej starostlivosti. Pozitívne bolo od začiatku pandémie testovaných 1.555.245 ľudí a koronavírusu podľahlo 27.169 osôb. V ČR bolo celkovo podaných vyše 1,8 milióna dávok vakcín proti novému koronavírusu. Obe dávky dostalo 583.388 ľudí.