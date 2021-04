Český minister zdravotníctva Jan Blatný končí vo funkcii: Nahradí ho Petr Arenberger

PRAHA - Novým českým ministrom zdravotníctva sa stal v stredu Petr Arenberger (za ANO). Vymenoval ho prezident ČR Miloš Zeman po tom, čo odvolal predchádzajúceho ministra Jana Blatného (za ANO). Nového ministra uvedie premiér Andrej Babiš (ANO) do funkcie popoludní, informovala spravodajská televízia ČT24.

Po vymenovaní nového ministra Zeman kritizoval jeho predchodcu za to, že nevydal výnimku pre mimoriadne využitie vakcín proti koronavírusu z Ruska a Číny. Povedal, že tým škodil Českej republike. Za dôvod svojho odvolania označil Blatný politické rozhodnutie premiéra Andreja Babiša a podotkol, že na to má právo. Spresnil, že Babiš mu oznámil rozhodnutie odvolať ho v utorok večer.

"Sám za seba mám čisté svedomie, že som pracoval len na základe svojej odbornosti a rozhodoval som sa vždy na podklade odborných dát a analýz," uviedol. Nie je si vedomý toho, že by vo funkcii pochybil. Postupoval by inak len vtedy, ak by pred Vianocami vedel, že sa už v Česku vo veľkom šíri britský variant koronavírusu.

Blatný sa na svojej poslednej ministerskej tlačovej konferencii poďakoval zdravotníkom aj všetkým, ktorí dodržiavali opatrenia, a vyzval všetkých, aby rešpektovali nové vedenie ministerstva. Domnieva sa, že sa podarilo zabrániť kolapsu zdravotníctva, a verí, že ak sa ešte výrazne nezbrzdia dodávky objednaných vakcín, "máme v lete vyhrané".

Arenberger je štvrtým českým ministrom zdravotníctva od vlaňajšieho septembra. Vtedy z tejto funkcie odstúpil Adam Vojtěch (za ANO), jeho nástupca Roman Prymula (za ANO) ale vydržal na poste len mesiac. Potom nastúpil Jan Blatný. Teraz sa Blatný stal desiatym ministrom druhej Babišovej vlády, ktorý vo funkcii skončil.