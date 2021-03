Obávaný mafián sa roky ukrýval v Karibiku: Hlúpa chyba! Prezradilo ho varenie na YouTube

Aj keď šéfovi na úteku nikdy nebolo na videách na YouTube vidno tvár, vyšetrovatelia ho spoznali podľa niektorých tetovaní. Bol vydaný do Talianska a na milánske letisko Malpensa prišiel v pondelok. „Láska k talianskej kuchyni umožnila sledovať stopy, ktoré zostali na internete a na sociálnych sieťach,“ napísala polícia vo svojej správe.

Lisabonská polícia pátrala po ďalšom bossovi ‘Ndranghety Francescovi Pellem, ktorý bol za vraždu odsúdený na doživotie. Na úteku bol od júna 2019. Pelle bol zatknutý v nemocnici v Benfice. Patrí do klanu Pelle-Vottari-Romeo, ktorý sa stal medzinárodne známym kvôli mafiánskemu masakru v Duisburgu 15. augusta 2007. Šesť členov klanu bolo zastrelených pred talianskou reštauráciou v Duisburgu.

BREAKING: Another #Ndrangheta mafia boss has been captured through cooperation between Italy and Portugal under the banner of INTERPOL’s I-CAN project. Together we can #StopNdrangheta https://t.co/sqAVHVaQfc