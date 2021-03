Vyvíjajú prevratnú vakcínu proti KORONAVÍRUSU: Už žiadna injekcia, zaočkujete sa sami doma!

Oravax Medical vznikla spojením izraelskej spoločnosti Oramed Pharmaceuticals a americkej Premas Biotech. Jej vyvíjaná orálna vakcína je založená na technológii liekov podávaných ústami Oramedu a očkovacej technológie firmy Premas. Firma Oramed je napríklad v tretej fáze testovania inzulínových kapsúl pre pacientov s cukrovkou I. a II. typu.

"Orálna vakcína proti covidu-19 môže odstrániť prekážky stojace v ceste rýchlej a všeobecnej distribúcii vakcín a umožniť ľuďom vziať si ju sami v domácom prostredí. Význam takýchto vakcín sa umocní v prípade, že bude odporučené opakovať očkovanie proti covidu-19 každoročne, ako je to pri chrípke," povedal šéf Oravaxu Nadav Kidron, ktorého citoval denník The Jerusalem Post.

Zatiaľ skončili počiatočné testy na zvieratách. Pri nich sa zistilo, že nová vakcína posilňuje vývoj imunoglobulínových protilátok a imunoglobulínu A potrebného pre vytvorenie dlhodobej imunity.

Odolnejšia proti mutáciám a lacnejšia

Kidron povedal, že sa vakcína firmy Oravax zameriava na tri štrukturálne proteíny nového koronavírusu, nie na jeden, ako je to pri vakcínach firiem Pfizer/BioNTech a Moderna. "Takéto vakcíny by mali byť odolnejšie voči variantom covidu-19," povedal Kidron.

Navyše je podľa neho výroba lacnejšia než u doteraz vyrábaných vakcín. Výhodou je aj to, že orálny prípravok má menej vedľajších účinkov, môže byť prepravovaný v mierne schladenom prostredí a skladovaný za izbovej teploty, čo uľahčí jeho distribúciu. Aplikáciu nebudú musieť zabezpečovať zdravotníci.

Klinické testy chce Oravax začať v druhom štvrťroku tohto roka. Kidron povedal, že spoločnosť požiadala o povolenie začať testovať v niekoľkých krajinách vrátane USA, Izraela, Mexika a Európy. Hodlá testy rozšíriť aj do Afriky, kde by orálne vakcíny mohli mať zásadný význam. Výsledky testov na ľuďoch by mali byť známe do troch mesiacov.