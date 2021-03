KORONAVÍRUS Vakcína Johnson & Johnson v apríli do Česka nedorazí, oznámil Babiš

PRAHA - Do Českej republiky nakoniec v apríli nedorazí vakcína proti chorobe COVID-19 od spoločnosti Johnson & Johnson (J&J), oznámil v utorok český premiér Andrej Babiš, ktorého citoval spravodajský server iDNES.cz.

Minister zdravotníctva Jan Blatný pritom ešte v piatok avizoval, že J&J do ČR dodá už počas apríla desaťtisíce dávok svojej očkovacej látky, pripomína iDNES.cz. "Bohužiaľ, v apríli ju nedostaneme, nikde nebude, ani (vakcína od firmy) CureVac. Dostaneme Pfizer / BioNTech, Modernu, AstraZenecu. Ale tá znížila počet dodávok. Ale je to veľká neistota, ťažko sa to plánuje," povedal Babiš na rozhlasovej stanici Frekvencia 1.

Vakcína od americkej spoločnosti J&J mala byť podľa pôvodných vyjadrení ministra zdravotníctva dodávaná do Európskej únie od 16. apríla. Česko má objednané celkom dva milióny dávok tejto jednodávkovej očkovacej látky, približuje iDNES.cz.

"Už v apríli budú do ČR dodané vakcíny pre desiatky tisíc osôb. Očkovať ich budú priamo praktickí lekári a priamo im budú (vakcíny) dovážané," povedal v piatok Blatný. Väčšina členských štátov EÚ má problém s nedostatkom vakcín, komentuje iDNES.cz. Britsko-švédska spoločnosť AstraZeneca v prvom kvartáli tohto roku dodá len približne tretinu z viac ako 90 miliónov zazmluvnených dávok. Dodávky navyše plánuje výrazne obmedziť aj v druhom štvrťroku. Zdravotníci v Česku aplikovali doteraz 1.378.675 dávok vakcín proti ochoreniu COVID-19. V pondelok bolo zaočkovaných 33.331 ľudí. Obe dávky dostalo 371.235 ľudí.