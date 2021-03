KORONAVÍRUS Švajčiarsko odložilo rušenie obmedzení: Infikovaných pribúda

Očakávalo sa pritom, že Švajčiarsko bude pokračovať v rušení celej škály obmedzení zavedených v decembri a januári po prudkom náraste prípadov infekcie. Od 1. marca vláda povolila znovu otvoriť múzeá a obchody predávajúce iný ako nevyhnutný tovar. Vtedy signalizovala, že povolí opätovne otvoriť aj vonkajšie priestory reštaurácií a barov a zmení povinnosť práce z domu, a to od budúceho pondelka. Avšak minister zdravotníctva Alain Berset v piatok povedal, že na rušenie väčšiny obmedzení je ešte priskoro, a varoval pred nebezpečenstvom "tretej vlny" infekcií koronavírusu.

Minister poukázal na to, že väčšina susedných európskych krajín obmedzenia pridáva, a nie ruší. "A tomu sa my chceme vyhnúť," zdôraznil. "Jednoducho sa snažíme pri tretej vlne zaistiť, aby sme nad ňou nestratili kontrolu," vysvetlil médiám na tlačovej konferencii. "Kontrolu sme stratili dvakrát a pokúšame sa vyhnúť tomu, aby sa nám to stalo tretíkrát," dodal Berset. Od pondelka 22. marca sa bude môcť vo vnútri na súkromných stretnutiach zísť desať ľudí, čo je nárast oproti súčasným piatim osobám.

Podľa vyhlásenia vlády je "momentálne riziko nekontrolovateľného zvýšenia v počte prípadov príliš veľké, aby sme mohli uvoľňovať v ostatných oblastiach". Navyše, ešte je proti koronavírusu "zaočkovaných málo ľudí, takže sa nedá vylúčiť ani veľké zvýšenie hospitalizácií". Vláda dúfa, že obmedzenia bude môcť začať rušiť po veľkonočných sviatkoch, a oznámiť to má 14. apríla. Švajčiarsko s 8,6 milióna obyvateľov zatiaľ zaznamenalo takmer 578.000 prípadov nákazy a 9455 úmrtí. V tejto bohatej krajine je zatiaľ úplne zaočkovaných 432.000 ľudí.