KORONAVÍRUS Planéta zažila kvôli pandémii najtichší rok: Slová seizmológov ohromujú

ZÜRICH - Zem zažila kvôli pandémii covidu-19 najtichší rok za ostatných najmenej dvadsať rokov. Zistili to seizmológovia vedení odborníkmi z Univerzity ETH vo švajčiarskom Zürichu. Podľa ich merania sa vlani v súvislosti s karanténami po celom svete podstatne znížila miera ľudskej aktivity a s ňou súvisiaci hluk. V niektorých obdobiach sa takzvaný ambientný hluk spôsobený dopravou či činnosťou tovární znížil až o polovicu, napísala agentúra Reuters.

Na štúdii sa podieľalo 33 vedcov, ktorí namerali nižšiu hlučnosť v 185 z 286 seizmologických staníc. Pokles bol citeľný hlavne v mestách, kde sa počas karantén menej cestovalo, na minime bola letecká doprava a mnohé továrne boli zavreté. Pri uzáverách boli mestá ešte tichšie než počas Vianoc, ktoré tradične patria k najtichším obdobiam v roku. "Týždne počas karantény boli najtichšie v našich záznamoch. Vzhľadom na to, že hluk spôsobovaný človekom sa neustále zvyšuje, to zrejme bolo najtichšie obdobie za veľmi dlhý čas," uviedol seizmológ John Clifton.

Zdroj: TASR/AP/Victor R. Caivano

O jednoznačje súvislosti karantén a zníženej hlučnosti vypovedá aj to, že experti dokázali vyspotovať "vlnu ticha" prebiehajúcej v jednotlivých krajinách od Číny cez Taliansko až po USA podľa toho, ako sa postupne s rozširovaním nákazy uzatvárali.

Zdroj: TASR/AP Photo/Alessandra Tarantino

Tichšie prostredie podľa vedcov prispelo k tomu, že ich prístroje dokázali zaznamenať i veľmi slabé zemetrasenia, ktoré inokedy kvôli hlučnosti zmerať nemožno. Podľa seizmológa Fredericka Massina to môže prispieť k presnejším predpovediam ohľadom budúcich väčších zemetrasení. "Bola to nevídaná príležitosť. Za bežných okolností by sme taký experiment vykonať nemohli," vyhlásil Massin.