KORONAVÍRUS Chronickí pacienti by mali byť zaočkovaní skôr, hovorí Asociácia na ochranu práv pacientov

BRATISLAVA – Chronicky chorí pacienti by mali byť prednostne zaočkovaní. TASR na to opakovane upozorňuje Asociácia na ochranu práv pacientov (AOPP). Zdôvodňuje to tým, že ide o najzraniteľnejšiu časť pacientskej populácie, ktorá je najohrozenejšia ochorením COVID-19.

Prezidentka asociácie Mária Lévyová tvrdí, že pacienti záujem o očkovanie proti ochoreniu COVID-19 v boji s pandémiou vnímajú ako jeden z najdôležitejších nástrojov. "Aktuálna vyhláška Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR, ktorá je účinná od 8. marca 2021, nezohľadňuje potrebu prednostného očkovania chronicky chorých pacientov," poznamenala. Poradie očkovania žiada prehodnotiť.

AOPP preto hovorí o maximálnom urýchlení očkovania najohrozenejších skupín pacientov so zohľadnením veku a rizikovosti ochorenia. Vďaka spolupráci informačných systémov v zdravotných poisťovniach by sa mali určiť najrizikovejšie skupiny pacientov.

Navrhuje preto vytvoriť pracovnú skupinu zloženú zo zástupcov MZ SR, zdravotných poisťovní, Národného centra zdravotníckych informácií, hlavných odborníkov pre jednotlivé medicínske odbory, prípadne asociácie samotnej, a definovať kritériá na základe dát informačných systémov zdravotných poisťovní, ktoré takúto osobu identifikujú. Na základe týchto kritérií by sa následne mali pozývať rizikové skupiny na očkovanie do jednotlivých centier v blízkosti bydliska, respektíve by sa mal tomu prispôsobiť elektronický objednávací systém.

Asociácia tiež žiada zaradiť rizikových pacientov v očkovacích centrách ako náhradníkov s dostupnosťou do jednej hodiny. Volať ich majú pri nevyčerpaní vakcín na daný deň. V prípadoch, že z medicínskeho hľadiska nie je možné očkovať rizikovú osobu, prednostne by sa podľa AOPP mali očkovať jej opatrovatelia na základe zmluvy o osobnej asistencii alebo rodinní príslušníci žijúci v spoločnej domácnosti, ktorí sa o rizikovú osobu starajú. Rovnako navrhuje presunúť očkovanie proti ochoreniu COVID-19 registrovanými a bezpečnými vakcínami do ambulancií všeobecných lekárov.

Lévyová dodala, že rizikové skupiny by mali mať stanovené jasné postupy hlavnými odborníkmi rezortu zdravotníctva pre jednotlivé medicínske odbory, ktoré majú dodržiavať pred a po očkovaní tak, aby nevznikali nedorozumenia.