Do konca druhého štvrťroka by mohlo byť v Maďarsku zaočkovaných 3,5 milióna ľudí

Maďarský ministerský predseda Viktor Orbán

Zdroj: SITA/Johanna Geron, Pool via AP

BUDAPEŠŤ - Ak do mája bude do Maďarska dovezených vyše troch miliónov vakcín objednaných z Číny, tak do konca druhého štvrťroka by mohli byť zaočkovaní všetci registrovaní. Povedal to v utorok v parlamente predseda maďarskej vlády Viktor Orbán, ktorý zdôraznil, že počet zaregistrovaných na očkovanie stúpa, aktuálne je ich 3,5 milióna.