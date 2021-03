Kurz s kolegami z EÚ apelujú na spravodlivé rozdelenie vakcín proti KORONAVÍRUSU

Kurz viedol v utorok vo Viedni rozhovory o prerozdeľovaní očkovacích látok medzi jednotlivé štáty EÚ so svojimi kolegami z troch spomenutých krajín a neskôr sa k nim prostredníctvom videospojenia pridali i chorvátsky premiér Andrej Plenkovič a lotyšský premiér Krišjánis Karinš. Kurz zdôraznil, že EÚ stavila na symbolický spoločný začiatok očkovania 27. decembra 2020. Táto symbolika jednoty, že pandémiu prekonajú všetky krajiny spolu, a spravodlivé prerozdelenie vakcín by sa mali podľa neho zachovať. Šéf rakúskej vlády zdôraznil, že je potrebná európska solidárnosť.

Kurz podľa denníka Kurier pripomenul, že i predseda Európskej rady Charles Michel sa zasadzoval za to, aby všetky členské štáty EÚ dostali očkovacie látky v pomere k počtu obyvateľov v rovnakom čase. Podľa Kurza to však aktuálne vyzerá inak. Ako poznamenal, Rakúsko v tomto smere nepatrí ani k tým, čo sú na vrchných priečkach, ale ani k tým, čo dostali zatiaľ najmenej vakcín. Spomedzi krajín EÚ sa nachádza na 12. mieste.

Český premiér Andrej Babiš poukázal na to, že cieľom všetkých bolo, aby bolo do leta zaočkovaných 70 percent obyvateľov EÚ. Splnenie tohto plánu však podľa neho aktuálne nie je zaručené. Babiš avizoval, že v nasledujúcich dňoch by sa mohla konať videkonferencia s predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou s cieľom napraviť nerovnomerné prerozdelenie vakcín.

Bulharský premiér Bojko Borisov povedal, že von der Leyenová i Michel odviedli dobrú prácu, no k chybám došlo podľa neho na nižších miestach. Varoval, že niektoré krajiny budú mať už v máji vybudovanú kolektívnu imunitu, zatiaľ čo iné budú stále čakať na dodávky vakcín.

Slovinský premiér Janez Janša hovoril o "včasnom varovaní", keďže do júna bude podľa neho v niektorých štátoch zaočkovaných len 30 percent obyvateľstva, zatiaľ čo v iných to bude 60 percent. Janša vyzval na zverejnenie zmlúv s výrobcami vakcín. "Chceme zabrániť tomu, aby došlo k ďalšej politickej kríze," povedal. Dodal, že sa tak stane, ak budú štáty EÚ aj naďalej zásobované vakcínami proti koronavírusu nepomerným spôsobom.